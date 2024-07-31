Китай расширил ограничения на экспорт военных беспилотников, предназначенных для использования в военных целях, поскольку Пекин сталкивается с растущей критикой со стороны США и их союзников за поддержку боевых действий россии в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В среду ряд китайских ведомств, включая Центральную военную комиссию, внесли беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием в "черный список" экспорта. Изменения вступают в силу с 1 сентября.

Хотя чиновники сняли запрет на экспорт беспилотников потребительского класса, министерство торговли страны подтвердило свою позицию - гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового поражения, терроризма или военных целей".

Bloomberg отмечает, что в Китае ужесточили правила экспорта дронов через несколько дней после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил страну впервые за полномасштабное вторжение рф.

Пекин неоднократно выступал против критики Запада, который утверждает, что он отправляет москве товары двойного назначения, имеющие военное применение.

Дополнение

Недавно европейские чиновники заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, которой рф атакует Украину. Китай опроверг эти обвинения, заявив, что страна не поставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.