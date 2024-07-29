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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны
26 июля 2024, 06:52  •  102278 просмотра

Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны

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Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов
26 июля 2024, 06:11  •  100130 просмотра

Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования
25 июля 2024, 16:28  •  102453 просмотра

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования

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Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ
25 июля 2024, 16:19  •  100455 просмотра

Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ

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Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитаций 4 российских журналистов

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Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и Ливию

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26 июля 2024, 09:07  •  182614 просмотра
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