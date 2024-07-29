В Венесуэле ожидают результаты важных выборов после четверть века правления социалистов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В Венесуэле в воскресенье вечером граждане ждали результатов самых значительных выборов за последние 25 лет социалистического правления. Оппозиция заявила о «причинах для празднования», но призвала своих сторонников продолжать мониторинг голосования.

Президент Николас Мадуро накануне выборов выразил уверенность в победе и обеспечении третьего срока на посту. В то же время оппозиция, получившая активную поддержку, в частности благодаря лидеру Марии Корини Мачадо, передала кандидатуру Эдмундо Гонсалесу, 74-летнему бывшему дипломату, из-за запрета на государственные должности для Мачадо.

У Венесуелі проходять президентські вибори