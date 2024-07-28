28 июля, в Венесуэле проходят президентские выборы, которые уже названы самым большим вызовом для правящей социалистической партии PSUV с момента ее прихода к власти 25 лет назад. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что действующий президент Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года, баллотируется на третий срок подряд.

Его главный соперник - 74-летний Эдмундо Гонсалес, бывший дипломат, который имеет поддержку коалиции оппозиционных партий.

Опросы показывают, что Гонсалес имеет значительное преимущество над Мадуро. В то же время существуют опасения, что результаты этих выборов могут быть сфальсифицированы, если они пойдут не в пользу Мадуро. Их усиливают заявления Мадуро, что он победит "правдами и неправдами".

Кроме того, в стране очень ограниченное количество наблюдателей за выборами - четверо от ООН и небольшая техническая группа от Центра Картера. Приглашение наблюдателям ЕС отозвал председатель ЦИК, который является близким к действующему президенту. Наблюдатели из Бразилии отменили свое присутствие после критики Мадуро, - замечает издание.

Чтобы компенсировать отсутствие международных наблюдателей, оппозиция мобилизовала тысячи людей наблюдать за процессом на отдельных избирательных участках.

Многие критики Мадуро считают, что эти выборы являются первыми за последние десять лет, на которых оппозиция объединилась вокруг одного кандидата и не бойкотирует голосование, и которые могут стать их лучшим шансом отстранить его от власти.

Одним из обещаний оппозиции является то, что в случае победы она вернет страну к жизни, чтобы миллионы венесуэльцев, которые сбежали от политического и экономического кризиса, охватившего страну во времена правления Мадуро, смогли вернуться.

Голосование является электронным, ожидается, что результаты ЦИК объявит уже вечером. Победитель выборов должен принять присягу 10 января 2025 года.

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