Пережил две мировые войны: в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире

Самый старый мужчина в мире умер всего за два месяца до своего 115-летия. Хуан Висенте Перес Мора сумел пережить две мировые войны и изнурительную пандемию Covid-19. О смерти мужчины сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети Х, передает УНН.

"Хуан Висенте Перес Мора из города Эль-Кобре отошел в вечность в возрасте 114 лет. Он установил в Венесуэле рекорд как самый старый человек в мире. Я шлю свои объятия и соболезнования его семье и всему городу Эль-Кобре, штат Тачира. Пусть Бог примет его в своей святой славе!", - написал Николас Мадуро.

Причина смерти официально не разглашалась.

Дополнение

По данным The Sun, Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года.

Бывший фермер был признан самым старым мужчиной мира еще в мае 2022 года.

Он оставил после себя огромную семью из 11 любящих детей, 41 внука, 18 правнуков и 12 праправнуков.