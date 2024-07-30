Eurosport исключил комментатора Боба Балларда из-за сексистских комментариев. Об этом сообщают CNN, передает УНН.

Детали

Комментатора Олимпийских игр Боба Балларда исключили из Eurosport после его сексистских высказываний об австралийской женской сборной по плаванию.

Баллард сделал неудачный комментарий после победы австралийской команды в эстафете 4x100 метров вольным стилем, что вызвало возмущение его соведущей Лиззи Симмондс. Представитель Eurosport подтвердил, что Балларда отстранили от комментирования с немедленным эффектом.

Извиняясь в соцсетях, Баллард заявил, что не намеревался оскорбить и выразил поддержку женскому спорту.

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