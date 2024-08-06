Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолза своим напарником на выборах - CNN

Вице-президент США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве своего напарника в президентской избирательной гонке, со ссылкой на многочисленные источники сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, говорят, что губернатор Миннесоты Тим Уолз - ее выбор", - говорится в сообщении.

Ранее

Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. Впервые в истории США на выборах главы Белого дома демократов будет представлять темнокожую женщину, дочь иммигрантов, прошедшую карьеру в политике и правоохранительных органах Калифорнии.

По данным Национального комитета Демократической партии, Харрис набрала 99% голосов.

Она была единственным кандидатом, собравшим достаточное количество подписей делегатов, и партия уже объявила в пятницу, что она набрала достаточное количество голосов, чтобы обеспечить выдвижение.

Далее результаты будут удостоверены секретарем конвенции, и Харрис официально примет номинацию.

Ожидалось, что Харрис во вторник, 6 августа, сделает выбор своего вице-президента перед грядущими президентскими выборами в США в ноябре.

Харрис может объявить своего кандидата в вице-президенты в видеоролике 6 августа