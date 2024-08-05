Кандидата в президенты США от Демократической партии Камала Харрис близится к завершению своих поисков кандидата в вице-президенты. Окончательное решение будет принято в течение ближайших 24 часов. Объявить о своем кандидате она может в видеовыступлении во вторник, 6 августа. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Хотя точный характер ролик еще не определен, инсайдеры кампании указывают на видеопредставление Гаррис президентом Джо Байденом 2020 года как на вероятную модель. По их словам, утечка информации о выборе кандидата может нарушить эти планы.

В воскресенье Гаррис провела собеседования с сенатором от Аризоны Марком Келли, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Вальцем в резиденции вице-президента в Вашингтоне. Человек, знакомый с процессом отбора, сказал, что, возможно, Харрис уже виртуально общался с другими потенциальными кандидатами или может сделать это в понедельник.

Как отмечается, губернатор Кентукки Энди Башир, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Иллинойса Джей Прицкер также были рассмотрены командой по проверке кампании Харрис.

Камала Гарріс випереджає Трампа в опитуванні на президентських виборах

Politico напомнила, что Байден в 2020 году официально представил Харрис в двухминутном ролике, выпущенном за пять дней до национального съезда Демократической партии, в котором было видео, на котором будущий президент звонит Харрис и просит ее присоединиться. Однако СМИ сообщили об этом в ночь перед выпуском видео, и кампания Байдена признала это, опубликовав сообщение в Интернете.

Харрис должен впервые выступить со своим кандидатом в вице-президенты на митинге в Филадельфии во вторник, начав пятидневный тур по семи Штатам.