Камала Харрис опережает Дональда Трампа в поддержке согласно новому опросу. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис незначительно опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в поддержке избирателей. Харрис набирает 50% поддержки, тогда как Трамп получает 49%.

В решающих штатах поддержка обоих кандидатов равна 50%. Во время измерения поддержки Харрис была на шесть процентных пунктов впереди Трампа, по сравнению с поддержкой президента Джо Байдена, когда тот выходил из президентской гонки.

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