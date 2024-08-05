Согласно новому опросу CBS News, Камала Харрис имеет 50% поддержки избирателей против 49% у Дональда Трампа. В решающих штатах поддержка обоих кандидатов равна - по 50%.
Камала Харрис опережает Дональда Трампа в поддержке согласно новому опросу. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис незначительно опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в поддержке избирателей. Харрис набирает 50% поддержки, тогда как Трамп получает 49%.
В решающих штатах поддержка обоих кандидатов равна 50%. Во время измерения поддержки Харрис была на шесть процентных пунктов впереди Трампа, по сравнению с поддержкой президента Джо Байдена, когда тот выходил из президентской гонки.
Дональд Трамп підтвердив участь у дебатах з Камалою Гарріс 4 вересня3 августа 2024, 05:09 • 112591 просмотр