Трамп согласился на дебаты с Камалой Харрис 4 сентября. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей платформе Truth Social поздно в пятницу подтвердил участие в дебатах с вице-президентом США от Демократической партии Камалой Харрис, которые состоятся 4 сентября.

Трамп отметил, что формат дебатов будет подобен тем, что он имел с бывшим президентом Джо Байденом. Согласно Трампу, дебаты пройдут перед полной аудиторией.

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