Кандидат на кресло президента в США Дональд Трамп на одном из своих мероприятий обратился к христианам, проголосовать на выборах сейчас, чтобы через 4 года не голосовать снова. Пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Христиане, выходите и голосуйте, только на этот раз. Вам больше не придется этого делать. Вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы сделаем так, что вам не придется голосовать - сказал Трамп после своей речи на саммите верующих в Вест-Палм-Бич.

Демократы и другие интерпретировали эти комментарии как сигнал о том, как будет проходить второе президентство Трампа, напомнив, что он ранее говорил, что не будет диктатором после возвращения в должность, "за исключением первого дня".

В этом году на выборах стоит вопрос демократии, и если мы хотим ее спасти, мы должны проголосовать против авторитаризма. Здесь Трамп полезно напоминает нам, что альтернативой является никогда не иметь возможности проголосовать снова - пишет депутат Адам Шифф, который баллотируется в Сенат.

Депутат Прамила Джаяпал назвала комментарии Трампа "ужасными".

А депутат Дэн Голдман (D-N.Y.) сказал: "Единственный способ "вам больше не придется голосовать" - это если Дональд Трамп станет диктатором".

Кампания Трампа отмечает, что его выступление на мероприятии, организованном консервативной группой Turning Point Action, было направлено на обсуждение единения страны. Стивен Чунг, представитель кампании, уточнил в субботу, что бывший президент говорил о сплочении нации и стремлении к общему процветанию американцев, на фоне политических разногласий, которые, по его словам, привели к попытке убийства.

Трамп также продолжает утверждать без доказательств, что выборы 2020 года были сфальсифицированы против него, и указывает на нежелание демократов внедрять идентификацию избирателей как на возможность для избирательных махинаций, говоря: "Демократы не хотят идентификации избирателей, потому что хотят мошенничать. Но республиканцы должны одержать убедительную победу, которую нельзя будет оспорить".

Когда вице-президент Харрис говорит, что эти выборы - о свободе, она имеет это в виду. Наша демократия подвергается нападкам со стороны преступника Дональда Трампа: После последних выборов, которые Трамп проиграл, он послал толпу, чтобы отменить результаты. В этой кампании он пообещал насилие, если проиграет, конец наших выборов, если выиграет, и прекращение действия Конституции, чтобы дать ему возможность стать диктатором и внедрить свою опасную повестку дня "Проект 2025" в Америке - заявил представитель кампании Харрис Джеймс Сингер в субботнем пресс-релизе.

Комментарии Трампа также вызвали определенное беспокойство среди христианских правых.

Дэвид Лейн, организатор консервативных христианских пасторов, отметил в текстовом сообщении, что Трамп "возможно, немного перегнул палку" в своих словах, поскольку это может оттолкнуть консервативных христиан от участия в формировании результатов предстоящих выборов.

Напомним,

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если он не победит на выборах в ноябре, то на Ближнем Востоке начнется большая война и, возможно, третья мировая война.