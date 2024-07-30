В этом году статус пострадавшего от торговли людьми с начала 2024 года установлен 119 гражданам Украины. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

Из 119 пострадавших - 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек).

В ведомстве добавляют, что 13 человек пострадали от сексуальной эксплуатации, 8 - от трудовой эксплуатации, 7 - от вовлечения в попрошайничество, 3 - от вовлечения лиц в преступную деятельность, 1 - продажа детей, 17 - использование в вооруженных конфликтах и 70 - от других видов.

В то же время - по видам торговли людьми - 72 человека пострадали от внутренней торговли, 45 - от торговли людьми в других странах и еще 2 - другие виды - добавили в Минсоцполитики.

В то же время - по видам торговли людьми - 72 человека пострадали от внутренней торговли, 45 - от торговли людьми в других странах и еще 2 - другие виды.

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Дополнение

В Минсоцполитики отмечают, что жертвой торговли людьми может стать любой, любой человек, независимо от пола, возраста, социального статуса, уровня образования и т.д.

Важно сразу отличать признаки торговли людьми:

забрали паспорт или другие документы;

лишали свободного передвижения и общения с родным;

пообещали хорошо оплачиваемую работу (за рубежом или в Украине), а потом не заплатили обещанных денег;

угрожали, избивали, насиловали, издевались над человеком или оказывали психологическое давление;

с помощью физического или психологического насилия заставляли выполнять работу, которой лицо не хотело заниматься;

заставляли отрабатывать вымышленные долги;

труд человека использовали, не выплатив полностью или частично обещанной заработной платы;

человек не имел возможности по собственному желанию бросить работу;

заставляли работать сверхурочно, при этом реальные условия работы были значительно хуже, чем обещали;

вопреки воле человека заставляли попрошайничать, осуществлять преступную деятельность или использовали в вооруженном конфликте и др. похожие действия.

Важно знать, что делать в ситуации, когда вы или ваши близкие в опасности. Прежде всего, обращаться на правительственную «горячую» линию по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей - 15-47 - отметили в министерстве.

Также помощь можно получить по следующим номерам:

0 800 500 202 / 102 «горячая линия» Национальной полиции Украины

0 800 213 103 контакт-центр системы бесплатной правовой помощи

527 «горячая линия» по противодействию эксплуатации

0 800 500 335 или на короткий номер 116 123 «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

0 800 500 225 или на короткий номер 116 111 национальная детская «горячая линия»

Напомним,

В Испании полиция арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины, арестованными злоумышленниками оказались: один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев.