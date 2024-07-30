С начала 2024 года 119 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми. Среди них 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей, пострадавших от различных видов эксплуатации.
В этом году статус пострадавшего от торговли людьми с начала 2024 года установлен 119 гражданам Украины. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.
Детали
Из 119 пострадавших - 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек).
В ведомстве добавляют, что 13 человек пострадали от сексуальной эксплуатации, 8 - от трудовой эксплуатации, 7 - от вовлечения в попрошайничество, 3 - от вовлечения лиц в преступную деятельность, 1 - продажа детей, 17 - использование в вооруженных конфликтах и 70 - от других видов.
В то же время - по видам торговли людьми - 72 человека пострадали от внутренней торговли, 45 - от торговли людьми в других странах и еще 2 - другие виды
В то же время - по видам торговли людьми - 72 человека пострадали от внутренней торговли, 45 - от торговли людьми в других странах и еще 2 - другие виды.
CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні3 июня 2024, 20:29 • 88059 просмотров
Дополнение
В Минсоцполитики отмечают, что жертвой торговли людьми может стать любой, любой человек, независимо от пола, возраста, социального статуса, уровня образования и т.д.
Важно сразу отличать признаки торговли людьми:
Важно знать, что делать в ситуации, когда вы или ваши близкие в опасности. Прежде всего, обращаться на правительственную «горячую» линию по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей - 15-47
Также помощь можно получить по следующим номерам:
Напомним,
В Испании полиция арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины, арестованными злоумышленниками оказались: один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев.