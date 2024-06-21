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Поліція Іспанії заарештували продавців секс-рабинь з України

Київ • УНН

 • 26558 перегляди

Іспанська поліція заарештувала п'ять осіб, у тому числі одного громадянина Іспанії, двох росіян і двох українців, причетних до злочинної групи, яка з 2020 року сексуально експлуатувала українських жінок-біженок в місті Альмерія, заманюючи їх помилковими обіцянками роботи і примушуючи до заняття проституцією.

Поліція Іспанії заарештували продавців секс-рабинь з України

В Іспанії поліція заарештувала п'ятьох осіб, причетних до сексуальної експлуатації біженців з України, заарештованими зловмисниками виявилися: один громадянин Іспанії, двоє росіян і двоє українців. Про це повідомляє DW посилаючись на пресслужбу Європолу, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це злочинне угруповання було активним з 2020 року. Воно займалося онлайн-рекрутингом своїх жертв, насамперед у соцмережах та різноманітних онлайн-платформах. Члени угруповання представлялися як менеджери з працевлаштування.

Молодих жінок заманювали пропозиціями роботи у готелях. Потім зловмисники, яких нині підозрюють у торгівлі людьми, сексуально експлуатували жінок, переважно громадянок України, але також і білорусі, в одному з закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія,

- йдеться у повідомленні.

Показово, що зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами, обіцяючи їм легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримали інструктаж подати заяву про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною росії проти україні.

А згодом жертвам було надано дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам пообіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, що передбачені офіційним статусом біженця.

Однак підозрювані їх обманули. Жертви не отримали жодного трудового договору, а потім їх експлуатували, змушуючи займатися проституцією. Злочинне угруповання отримувало величезні незаконні прибутки від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом,

- повідомили у Європолі.

Ізолюючи жертв від решти суспільства, зловмисники намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв, кажуть у відомстві.

За даними Європолу, в заарештованих підозрюваних виявили люксові авто, готівку й електроніку, необхідні трудові угоди й іншу документацію.

CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні03.06.24, 23:29 • 88461 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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