Поліція Іспанії заарештували продавців секс-рабинь з України

Іспанська поліція заарештувала п'ять осіб, у тому числі одного громадянина Іспанії, двох росіян і двох українців, причетних до злочинної групи, яка з 2020 року сексуально експлуатувала українських жінок-біженок в місті Альмерія, заманюючи їх помилковими обіцянками роботи і примушуючи до заняття проституцією.