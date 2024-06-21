Испанская полиция арестовала пять человек, в том числе одного гражданина Испании, двух россиян и двух украинцев, причастных к преступной группе, которая с 2020 года сексуально эксплуатировала украинских женщин-беженок в городе Альмерия, заманивая их ложными обещаниями работы и принуждая к занятию проституцией.
В Испании полиция арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины, арестованными злоумышленниками оказались: один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Об этом сообщает DW ссылаясь на пресс службу Европола, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что эта преступная группировка была активной с 2020 года. Оно занималось онлайн-рекрутингом своих жертв, прежде всего в соцсетях и различных онлайн-платформах. Члены группировки представлялись как менеджеры по трудоустройству.
Молодых женщин заманивали предложениями работы в отелях. Затем злоумышленники, которых сейчас подозревают в торговле людьми, сексуально эксплуатировали женщин, преимущественно гражданок Украины, но также и беларуси, в одном из заведений по предоставлению секс-услуг в испанском городе Альмерия,
Показательно, что злоумышленники выбирали жертв по национальному признаку и привозили в Испанию по туристическим визам, обещая им легальное трудоустройство в индустрии развлечений и туризма. Оказавшись в Испании, они получили инструктаж подать заявление о предоставлении временной защиты в связи с войной России против Украины.
А впоследствии жертвам был предоставлен вид на жительство в Испании. Молодым женщинам пообещали льготы на получение разрешения на работу, предусмотренные официальным статусом беженца.
Однако подозреваемые их обманули. Жертвы не получили никакого трудового договора, а затем их эксплуатировали, заставляя заниматься проституцией. Преступная группировка получала огромные незаконные прибыли от эксплуатации большого количества женщин. Жертвы были размещены в трех домах, предоставленных одним человеком, который управлял ночным клубом,
Изолируя жертв от остального общества, злоумышленники пытались минимизировать риски разоблачения полицией или бегства женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв, говорят в ведомстве.
По данным Европола, у арестованных подозреваемых обнаружили люксовые авто, наличные деньги и электронику, необходимые трудовые соглашения и другую документацию.
CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине3 июня 2024, 20:29 • 88043 просмотра