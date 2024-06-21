В Испании полиция арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины, арестованными злоумышленниками оказались: один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Об этом сообщает DW ссылаясь на пресс службу Европола, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта преступная группировка была активной с 2020 года. Оно занималось онлайн-рекрутингом своих жертв, прежде всего в соцсетях и различных онлайн-платформах. Члены группировки представлялись как менеджеры по трудоустройству.

Молодых женщин заманивали предложениями работы в отелях. Затем злоумышленники, которых сейчас подозревают в торговле людьми, сексуально эксплуатировали женщин, преимущественно гражданок Украины, но также и беларуси, в одном из заведений по предоставлению секс-услуг в испанском городе Альмерия, - говорится в сообщении.

Показательно, что злоумышленники выбирали жертв по национальному признаку и привозили в Испанию по туристическим визам, обещая им легальное трудоустройство в индустрии развлечений и туризма. Оказавшись в Испании, они получили инструктаж подать заявление о предоставлении временной защиты в связи с войной России против Украины.

А впоследствии жертвам был предоставлен вид на жительство в Испании. Молодым женщинам пообещали льготы на получение разрешения на работу, предусмотренные официальным статусом беженца.

Однако подозреваемые их обманули. Жертвы не получили никакого трудового договора, а затем их эксплуатировали, заставляя заниматься проституцией. Преступная группировка получала огромные незаконные прибыли от эксплуатации большого количества женщин. Жертвы были размещены в трех домах, предоставленных одним человеком, который управлял ночным клубом, - сообщили в Европоле.

Изолируя жертв от остального общества, злоумышленники пытались минимизировать риски разоблачения полицией или бегства женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв, говорят в ведомстве.

По данным Европола, у арестованных подозреваемых обнаружили люксовые авто, наличные деньги и электронику, необходимые трудовые соглашения и другую документацию.

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