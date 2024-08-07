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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Камала Харрис и Уолз впервые вместе выступили на предвыборном митинге

Камала Харрис и Уолз впервые вместе выступили на предвыборном митинге

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 03:44  •  9096 просмотра

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Кандидат от демократов Камала Харрис и ее претендент на пост вице-президента Тим Уолз провели совместный митинг в Филадельфии. Они обменялись похвалами и критикой в адрес республиканцев, оставшись довольными мероприятием.

Кандидат от демократов Камала Харрис и ее недавно объявленный претендент на пост вице-президента США Тим Уолз впервые выступили вместе на предвыборном митинге в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Харрис похвалила Уолза, отметив, что он "будет готов (к кампании) в первый же день". В свою очередь, Уолз подчеркнул, что разделяет с Харрис демократические ценности.

Он также вызвал претендента на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса на дебаты, заявив, что "не может дождаться, если он захочет подняться с дивана и появиться".

Уолз повторил свою популярную фразу, назвав Вэнса и других республиканцев "очень странными".

"Я должен сказать вам, указать на одно мое наблюдение, которое я сделал. Я просто должен это сказать - вы это знаете, вы это чувствуете", - сказал он, разогревая толпу.

По данным источников медиаресурса, Харрис и Уолз остались очень довольны митингом.

"Вы видели сегодняшний вечер? Это было просто потрясающе", - сказала Харрис, разговаривая по телефону после завершения мероприятия. Она также похвалила Уолза за его энергию.

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