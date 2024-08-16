Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном. Обсудили оперативно-стратегическую обстановку, критические потребности ВСУ в вооружении и военной технике.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.
Детали
Провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике
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По его словам, одной из тем разговора касалась предоставления военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ в завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
Напомним,
В CNN выяснили, что США имеют ограниченный запас ракет ATACMS для Украины и считают, что их лучше использовать для ударов по Крыму.