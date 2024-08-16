Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.

Детали

Провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике - рассказал Сырский.

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По его словам, одной из тем разговора касалась предоставления военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ в завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Напомним,

В CNN выяснили, что США имеют ограниченный запас ракет ATACMS для Украины и считают, что их лучше использовать для ударов по Крыму.