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Ілон Маск може стати першим трильйонером до 2027 року

Ілон Маск може стати першим трильйонером до 2027 року

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

За прогнозами Informa Connect Academy, Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року. Його статки зростають на 110% щороку, а вартість Tesla може перевищити 1 трильйон доларів наступного року.

Американський бізнесмен Ілон Маск в найближчі три роки може стати першим у світі трильйонером. Про це йдеться у новому звіті Informa Connect Academy, пише УНН із посиланням на Daily Mail. 

Деталі 

 Наразі,  згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Маск є найбагатшою людиною у світі з чистим статком у 251 мільярд доларів.  Однак у новому звіті Informa Connect Academy йдеться про те, що багатство Маска зростає з приголомшливою середньою швидкістю - 110 відсотків на рік. 

Якщо ця тенденція продовжиться, то в найближчі три роки він може стати першим у світі трильйонером, ідеться у звіті.

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У звіті під назвою "Клуб трильйонерів 2024 року" ринкова вартість бізнесу Tesla Маска оцінюється в 669,3 мільярда доларів.

Зазначається, що вже наступного року вартість Tesla може перевищити 1 трильйон доларів.

62-річний Гаутам Адані, засновник Adani Group, стане другою людиною, яка досягла статусу трильйонера.  Як повідомляється, це станеться наступного року після Маска, у 2028 році, якщо його річне зростання збережеться на рівні 123 відсотків.

Дженсен Хуанг, голова технологічної компанії Nvidia, та індонезійський енергетичний і гірничодобувний магнат Праджого Пангетсу також, за прогнозами, стануть трильйонерами до 2028 року.

Бернар Арно, глава LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton і третя за багатством людина у світі зі статками близько 200 мільярдів доларів, може переступити позначку в трильйон доларів у 2030 році - в той самий рік, що і генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

До числа двох найбагатших компаній, статки яких  перевищили трильйон доларів, 

Microsoft зі статками в 3,4 трильйона доларів і Apple з 2,5 трильйона доларів. Обидва технологічні гіганти подолали позначку в трильйон доларів у 2019 і 2018 роках відповідно.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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