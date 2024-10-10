Елтон Джон образив Ілона Маска під час церемонії Attitude Awards у Лондоні
Київ • УНН
Елтон Джон назвав Ілона Маска "мудаком" під час отримання нагороди The Legacy Award на церемонії Attitude Awards у Лондоні. Співак подякував своїй сім'ї та сказав, що музика рятувала його в щасливі та нещасливі моменти життя.
Приймаючи нагороду "The Legacy Award", британський музикант дозволив собі образливий жарт на адресу Елона Маска.
Пише УНН із посиланням на RTBF.
Деталі
Британська поп-зірка Елтон Джон зневажливо відгукнувся про боса Tesla і X Елона Маска на церемонії вручення нагород "Attitude Awards" у Лондоні. Приймаючи з рук Еда Ширана (британський співак, автор пісень) нагороду "The Legacy Award", яка досі вручалася лише одного разу і посмертно леді Діані, Елтон Джон звернувся з гострим коментарем.
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У цьому сенсі, слід уточнити, що прийнятий поп-зіркою трофей має форму літери "А".
Ось що сказав співак:
"Це ціна? Що означає А?" - запитав Елтон Джон.
Потім він продовжив:
Мудак спадає на думку. Але давайте сьогодні не будемо про Ілона Маска. Давайте веселитися!
Далі Елтон публічно нагадав, що йому "подобається бути геєм", подякував своєму чоловікові Девіду Фернішу та двом синам - Закарі, якому на Різдво виповниться 14 років, і 11-річному Елайджі.
Елтон Джон заявив, що для нього велика честь, отримати зазначену нагороду.
Для мене це був довгий шлях, з безліччю злетів і падінь і, в кінцевому підсумку, душевним спокоєм. Музика рятувала мене - коли я був щасливий і коли я був нещасний
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око".
Елтон Джон виставляє на аукціон Christie's особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів, включаючи вінтажний одяг, Bentley і цінні фотографії.
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