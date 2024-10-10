Елтон Джон образив Ілона Маска під час церемонії Attitude Awards у Лондоні

Приймаючи нагороду "The Legacy Award", британський музикант дозволив собі образливий жарт на адресу Елона Маска.

Пише УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

Британська поп-зірка Елтон Джон зневажливо відгукнувся про боса Tesla і X Елона Маска на церемонії вручення нагород "Attitude Awards" у Лондоні. Приймаючи з рук Еда Ширана (британський співак, автор пісень) нагороду "The Legacy Award", яка досі вручалася лише одного разу і посмертно леді Діані, Елтон Джон звернувся з гострим коментарем.

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У цьому сенсі, слід уточнити, що прийнятий поп-зіркою трофей має форму літери "А".

Ось що сказав співак:

"Це ціна? Що означає А?" - запитав Елтон Джон.

Потім він продовжив:

Мудак спадає на думку. Але давайте сьогодні не будемо про Ілона Маска. Давайте веселитися! - підкреслив лауреат премії.

Далі Елтон публічно нагадав, що йому "подобається бути геєм", подякував своєму чоловікові Девіду Фернішу та двом синам - Закарі, якому на Різдво виповниться 14 років, і 11-річному Елайджі.

Елтон Джон заявив, що для нього велика честь, отримати зазначену нагороду.

Для мене це був довгий шлях, з безліччю злетів і падінь і, в кінцевому підсумку, душевним спокоєм. Музика рятувала мене - коли я був щасливий і коли я був нещасний - сказав легендарний Елтон.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око".

Елтон Джон виставляє на аукціон Christie's особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів, включаючи вінтажний одяг, Bentley і цінні фотографії.

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