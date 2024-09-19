кадиров заявив, що Ілон Маск віддалено відключив йому Tesla Cybertruck
Київ • УНН
Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Ілон Маск віддалено відключив подарований йому Tesla Cybertruck. Маск раніше спростував інформацію про подарунок Кадирову, назвавши це брехнею ЗМІ.
Глава чечні рамзан кадиров заявив, що Ілон Макс віддалено відключив йому автомобіль Tesla Cybertruck, який нібито був подарований йому мільярдером. Про це кадиров написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Не гарно поступив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх", - написав кадиров.
Він зазначив, що мова йде про автомобіль Tesla Cybertruck, який нібито Маск подарував кадирову, який поставив на автівку кулемет і відправив на "сво".
"Нещодавно Маск віддалено відключив Cybertruck. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робитися?", - задався питанням кадиров.
Нагадаємо
У серпні глава чечні рамзан кадиров заявив, що "отримав від поважного" засновника Tesla Ілона Маска автомобіль Cybertruck.
Маск відкинув інформацію про те, що він подарував електропікап Cybertruck главі чечні рамзану кадирову. Він назвав це повідомлення прикладом брехні традиційних ЗМІ.