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кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck

кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 18:05  •  1683 просмотра

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Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Илон Маск удаленно отключил подаренный ему Tesla Cybertruck. Маск ранее опроверг информацию о подарке Кадырову, назвав это ложью СМИ.

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что Илон Макс удаленно отключил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который якобы был подарен ему миллиардером. Об этом кадыров написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Не хорошо поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их", - написал кадыров.

Он отметил, что речь идет об автомобиле Tesla Cybertruck, который якобы Маск подарил кадырову, который поставил на машину пулемет и отправил на "сво".

"Недавно Маск удаленно отключил Cybertruck. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делаться?" - задался вопросом Кадыров.

Напомним

В августе глава чечни рамзан кадыров заявил, что "получил от почтенного" основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck.

Маск отверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе чечни рамзану кадырову. Он назвал это сообщение примером лжи традиционных СМИ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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