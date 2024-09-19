кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck
Киев • УНН
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Илон Маск удаленно отключил подаренный ему Tesla Cybertruck. Маск ранее опроверг информацию о подарке Кадырову, назвав это ложью СМИ.
Глава чечни рамзан кадыров заявил, что Илон Макс удаленно отключил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который якобы был подарен ему миллиардером. Об этом кадыров написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Не хорошо поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их", - написал кадыров.
Он отметил, что речь идет об автомобиле Tesla Cybertruck, который якобы Маск подарил кадырову, который поставил на машину пулемет и отправил на "сво".
"Недавно Маск удаленно отключил Cybertruck. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делаться?" - задался вопросом Кадыров.
Напомним
В августе глава чечни рамзан кадыров заявил, что "получил от почтенного" основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck.
Маск отверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе чечни рамзану кадырову. Он назвал это сообщение примером лжи традиционных СМИ.