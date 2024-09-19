кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что Илон Макс удаленно отключил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который якобы был подарен ему миллиардером. Об этом кадыров написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Не хорошо поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их", - написал кадыров.

Он отметил, что речь идет об автомобиле Tesla Cybertruck, который якобы Маск подарил кадырову, который поставил на машину пулемет и отправил на "сво".

"Недавно Маск удаленно отключил Cybertruck. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делаться?" - задался вопросом Кадыров.

Напомним

В августе глава чечни рамзан кадыров заявил, что "получил от почтенного" основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck.

Маск отверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе чечни рамзану кадырову. Он назвал это сообщение примером лжи традиционных СМИ.