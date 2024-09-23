SpaceX планирует запустить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет

Компания Space X планирует отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс в течение двух лет. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Если все посадки пройдут успешно, миссии с экипажем могут быть возможными через четыре года. В случае возникновения сложностей, полеты с экипажем будут отложены на еще два года, - говорится в сообщении.

Детали

Маск подчеркнул, что путешествие с Земли на Марс возможно только каждые два года, когда планеты выравниваются. Хотя это усложняет задачу, такая синхронизация также защищает Марс от потенциальных катастрофических событий на Земле.

SpaceX планирует увеличивать количество кораблей для полетов на Марс с каждой новой возможностью. Цель - предоставить возможность каждому, кто мечтает о космических приключениях, отправиться на Марс.

В то же время Маск выразил обеспокоенность относительно влияния правительственной бюрократии на программу Starship, отметив, что это замедляет все крупные проекты в США. Он также подчеркнул, что дальнейший рост бюрократии под администрацией Демократической партии может уничтожить программу полетов на Марс и поставить под угрозу будущее человечества.

Он также призвал к поддержке его усилий, назвав этот момент решающим в судьбе человечества.

Напомним

SpaceX отсрочил запуск миссии "Polaris Dawn" с первым частным выходом в открытый космос из-за утечки гелия. Экипаж из 4 человек должен был пролететь 1400 км от Земли во время 5-дневной миссии.