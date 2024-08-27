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Перший приватний вихід у відкритий космос: SpaceX відтермінував запуск Polaris Dawn через витік гелію

Перший приватний вихід у відкритий космос: SpaceX відтермінував запуск Polaris Dawn через витік гелію

Київ • УНН

 • 12230 перегляди

SpaceX відтермінував запуск місії "Polaris Dawn" з першим приватним виходом у відкритий космос через витік гелію. Екіпаж з 4 осіб мав пролетіти 1400 км від Землі під час 5-денної місії.

SpaceX планував запустити свою капсулу Dragon з екіпажем у вівторок, але з міркувань безпеки цього не станеться. Пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Аерокосмічній компанії SpaceX довелося відкласти запуск місії "Polaris Dawn", під час якої мав відбутися, перший на сьогоднішній день, приватний вихід у відкритий космос. Запуск зупинено, оскільки було виявлено несправність, яка могла спричинити небезпечну ситуацію. Стався витік гелію, який розслідується.

Довідка

Планується, що під час п’ятиденної місії "Polaris Dawn" астронавти в капсулі подолають до 1400 кілометрів від Землі. Це найбільша відстань, яку будь-який астронавт подолав з часів місій Apollo на Місяць. Серед астронавтів - американський мільярдер Джаред Айзекман, який також є керівником місії. Разом з ним на борту будуть пілот Скотт Потіт та інженери SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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