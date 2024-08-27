Первый частный выход в открытый космос: SpaceX отсрочил запуск Polaris Dawn из-за утечки гелия

SpaceX планировал запустить свою капсулу Dragon с экипажем во вторник, но из соображений безопасности этого не произойдет. Пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Аэрокосмической компании SpaceX пришлось отложить запуск миссии "Polaris Dawn", во время которой должен был состояться первый на сегодняшний день частный выход в открытый космос. Запуск был остановлен, поскольку была обнаружена неисправность, которая могла вызвать опасную ситуацию. Произошла утечка гелия, которая расследуется.

Справка

Планируется, что во время пятидневной миссии "Polaris Dawn" астронавты в капсуле преодолят до 1400 километров от Земли. Это самое большое расстояние, которое любой астронавт прошел со времен миссий Apollo на Луну. Среди астронавтов - американский миллиардер Джаред Айзекман, который также является руководителем миссии. Вместе с ним на борту будут пилот Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон.

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