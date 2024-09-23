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SpaceX планує запустити п'ять космічних кораблів на Марс протягом двох років

SpaceX планує запустити п'ять космічних кораблів на Марс протягом двох років

Київ • УНН

 • 34578 перегляди

SpaceX планує відправити 5 безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років. Ілон Маск заявив, що пілотовані місії можливі через 4 роки за умови успішних посадок, інакше їх відкладуть ще на 2 роки.

Компанія Space X планує відправити п’ять безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років. Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Якщо всі посадки пройдуть успішно, місії з екіпажем можуть бути можливими через чотири роки. У разі виникнення складнощів, польоти з екіпажем будуть відкладені на ще два роки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Маск підкреслив, що подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети вирівнюються. Хоча це ускладнює завдання, така синхронізація також захищає Марс від потенційних катастрофічних подій на Землі.

SpaceX планує збільшувати кількість кораблів для польотів на Марс з кожною новою можливістю. Мета - надати можливість кожному, хто мріє про космічні пригоди, вирушити на Марс.

У той же час Маск висловив занепокоєння щодо впливу урядової бюрократії на програму Starship, зазначивши, що це уповільнює всі великі проєкти в США. Він також наголосив, що подальше зростання бюрократії під адміністрацією Демократичної партії може знищити програму польотів на Марс і поставити під загрозу майбутнє людства.

Він також закликав до підтримки його зусиль, назвавши цей момент вирішальним у долі людства.

Нагадаємо

SpaceX відтермінував запуск місії "Polaris Dawn" з першим приватним виходом у відкритий космос через витік гелію. Екіпаж з 4 осіб мав пролетіти 1400 км від Землі під час 5-денної місії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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