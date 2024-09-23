SpaceX планує запустити п'ять космічних кораблів на Марс протягом двох років

Компанія Space X планує відправити п’ять безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років. Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Якщо всі посадки пройдуть успішно, місії з екіпажем можуть бути можливими через чотири роки. У разі виникнення складнощів, польоти з екіпажем будуть відкладені на ще два роки,