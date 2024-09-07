Космический корабль Starliner без экипажа успешно вернулся на Землю

Космический корабль Starliner без экипажа благополучно приземлился в Нью-Мексико в США после 3-месячных испытаний на МКС, сообщили в NASA 7 сентября, пишет УНН.

NASA и Boeing благополучно вернули космический корабль Starliner без экипажа, его приземление произошло в White Sands Space Harbor в Нью-Мексико в США в 22:01 6 сентября по местному времени, что завершило трехмесячные летные испытания на Международной космической станции - сообщили в NASA.

LIVE: @BoeingSpace's uncrewed #Starliner spacecraft is leaving orbit and touching down at New Mexico's White Sands Space Harbor. Landing is now targeted for 12:01am ET (0401 UTC) on Sept. 7. https://t.co/jlCEKXRhkx — NASA (@NASA) September 7, 2024

"Я чрезвычайно горжусь работой, которую наша коллективная команда проделала во время всех этих летных испытаний, и мы рады видеть благополучное возвращение Starliner. Несмотря на то, что было необходимо вернуть космический корабль без экипажа, NASA и Boeing узнали невероятно много о Starliner в самых экстремальных условиях. NASA с нетерпением ждет продолжения работы с командой Boeing, чтобы продолжить сертификацию Starliner для миссий по ротации экипажей на космической станции", - сказал Кен Бауэрсокс, помощник администратора Управления миссий космических операций в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Полет 5 июня стал первым с астронавтами на борту Starliner. Это на самом деле был третий орбитальный полет космического корабля и его второе возвращение из орбитальной лаборатории. Starliner теперь будет отправлен в Космический центр имени Кеннеди NASA во Флориде для проверки и обработки, отметили в NASA.

После возвращения Starliner агентство, как указано, рассмотрит все данные, связанные с миссией.

"Мы рады, что Starliner благополучно вернулся домой. Это был важный испытательный полет для NASA, который подготовил нас к будущим миссиям в системе Starliner, - сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA. - Было получено много ценных знаний, которые обеспечат наш долгосрочный успех. Я хочу похвалить всю команду за их упорную работу и преданность делу в течение последних трех месяцев".

Дополнение

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс стартовали 5 июня на борту Starliner для испытательного полета Boeing с экипажем агентства со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. 6 июня, когда Starliner приближался к космической станции, NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и столкнулись с проблемами в двигателях управления реагированием космического корабля. После недель космических и наземных испытаний, технических совещаний по обмену опытом и проверок агентства NASA приняло решение отдать приоритет безопасности и вернуть Starliner без экипажа. Уилмор и Уильямс продолжат свою работу на борту станции в составе экипажа Expedition 71/72, вернувшись в феврале 2025 года с миссией агентства SpaceX Crew-9.