Космічний корабель Starliner без екіпажу успішно повернувся на Землю

Космічний корабель Starliner без екіпажу благополучно приземлився в Нью-Мексико у США після 3-місячних випробувань на МКС, повідомили у NASA 7 вересня, пише УНН.

LIVE: @BoeingSpace's uncrewed #Starliner spacecraft is leaving orbit and touching down at New Mexico's White Sands Space Harbor. Landing is now targeted for 12:01am ET (0401 UTC) on Sept. 7. https://t.co/jlCEKXRhkx