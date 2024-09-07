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Космічний корабель Starliner без екіпажу успішно повернувся на Землю

Космічний корабель Starliner без екіпажу успішно повернувся на Землю

Київ • УНН

 • 19520 перегляди

Космічний корабель Starliner благополучно приземлився в Нью-Мексико після 3-місячних випробувань на МКС. NASA та Boeing отримали цінні дані для майбутніх пілотованих місій, попри повернення без екіпажу.

Космічний корабель Starliner без екіпажу благополучно приземлився в Нью-Мексико у США після 3-місячних випробувань на МКС, повідомили у NASA 7 вересня, пише УНН.

NASA та Boeing благополучно повернули космічний корабель Starliner без екіпажу, його приземлення відбулося у White Sands Space Harbor у Нью-Мексико в США о 22:01 6 вересня за місцевим часом, що завершило тримісячні льотні випробування на Міжнародній космічній станції

- повідомили у NASA.

"Я надзвичайно пишаюся роботою, яку наша колективна команда проробила під час усіх цих льотних випробувань, і ми раді бачити благополучне повернення Starliner. Попри те, що було необхідно повернути космічний корабель без екіпажу, NASA та Boeing дізналися неймовірно багато про Starliner у найекстремальніших умовах. NASA з нетерпінням чекає на продовження роботи з командою Boeing, щоб продовжити сертифікацію Starliner для місій з ротації екіпажів на космічній станції", - сказав Кен Бауерсокс, помічник адміністратора Управління місій космічних операцій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Політ 5 червня став першим з астронавтами на борту Starliner. То насправді був третій орбітальний політ космічного корабля та його друге повернення з орбітальної лабораторії. Starliner тепер буде відправлений до Космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді для перевірки та обробки, зазначили у NASA.

Після повернення Starliner агентство, як вказано, розгляне всі дані, пов'язані з місією.

"Ми раді, що Starliner благополучно повернувся додому. Це був важливий випробувальний політ для NASA, який підготував нас до майбутніх місій у системі Starliner, - сказав Стів Стіч, менеджер програми комерційних екіпажів NASA. - Було отримано багато цінних знань, які забезпечать наш довгостроковий успіх. Я хочу похвалити всю команду за їхню наполегливу роботу та відданість справі протягом останніх трьох місяців".

Доповнення

Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суні Вільямс стартували 5 червня на борту Starliner для випробувального польоту Boeing з екіпажем агентства зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. 6 червня, коли Starliner наближався до космічної станції, NASA та Boeing виявили виток гелію і зіткнулися з проблемами у двигунах управління реагуванням космічного корабля. Після тижнів космічних та наземних випробувань, технічних нарад з обміну досвідом та перевірок агенції NASA ухвалило рішення віддати пріоритет безпеці та повернути Starliner без екіпажу. Вілмор та Вільямс продовжать свою роботу на борту станції у складі екіпажу Expedition 71/72, повернувшись у лютому 2025 року з місією агентства SpaceX Crew-9.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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