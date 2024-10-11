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Рolitico: каліфорнійські чиновники відкладають дозвіл на запуск ракет SpaceX, серед можливих підстав - твіти Ілона Маска про вибори

Київ • УНН

 • 12250 перегляди

Прибережна комісія Каліфорнії відмовила SpaceX у дозволі на запуск 50 ракет на рік через політичні заяви Ілона Маска. Комісари висловили занепокоєння щодо впливу Маска на вибори та класифікації SpaceX як військового підрядника.

Рolitico: каліфорнійські чиновники відкладають дозвіл на запуск ракет SpaceX, серед можливих підстав - твіти Ілона Маска про вибори

Прибережна комісія Каліфорнії відхилила надання SpaceX дозволу запускати до 50 ракет на рік з бази ВПС Ванденберг в окрузі Санта-Барбара. Серед підстав - політичні заяви Ілона Маска у контексті виборів у США.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Заяви Ілона Маска про президентські вибори у США ставлять під загрозу його здатність запускати ракети біля центрального узбережжя Каліфорнії.

Ілон Маск скаче по країні, вивергаючи політичну брехню

- заявила на засіданні у Сан-Дієго, комісар Гретхен Ньюсом, уповноважена на розгляд питання запусків ракет SpaceX.  

Члени агентства, призначені губернатором і лідерами законодавчої влади, проголосували за відхилення плану ВПС щодо надання SpaceX дозволу запускати до 50 ракет на рік з бази ВПС Ванденберг в окрузі Санта-Барбара.

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Це також пов'язано із побоюванням, що всі запуски SpaceX вважатимуться військовою діяльністю, - відповідний статус звільнить компанію Маска від необхідності отримувати власні дозволи. Навіть у разі, якщо не буде здійснюватися перевезення військового навантаження.

Водночас уповноважений комісар Джастін Каммінгс проголосував за схвалення плану. Але Каммінгс заявив, що йому все ще незручно через відсутність даних про наслідки запусків. Він також поділяє занепокоєння з приводу класифікації SpaceX, як військового підрядника.

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З приводу активної політичної діяльності Ілона Маска висловилася, також, голова Прибережної комісії штату Каліфорнія, Керіл Харт.

Я дуже ціную роботу Космічних сил.. Але тут ми маємо справу з компанією, керівник якої агресивно включився в президентські перегони, і він керує компанією в спосіб, який щойно описав комісар Ньюсом, і який, на мою думку, викликає велике занепокоєння

- сказала голова Комісії Керіл Харт.

Доповнення

Представники SpaceX не були присутні на слуханні особисто, натомість виступили з заявою у Zoom на підтримку запиту Space Force.

Довідка

Прибережна комісія берегової лінії штату Каліфорнії, протяжністю 1351 км, веде суперечку з відділенням Космічних сил ВПС з травня 2023 року.

Ця суперечка пов’язана з проханням Міністерства оборони США до SpaceX збільшити кількість запусків супутників із Ванденберга з шести до 36 на рік.

Слід зазначити, що на нещодавньому засіданні Прибережна комісія схвалила план із 36 пусків за умови, що Космічні сили США вживуть 7 заходів для покращення захисту навколишнього середовища та доступу до узбережжя.  

Згодом, під час слухань, військові не взяли на себе зобов'язання виконувати відповідні вимоги.

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