SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом
Київ • УНН
Під час восьмого випробувального польоту ракета Starship вибухнула через кілька хвилин після старту в Техасі. Перший ступінь успішно повернувся, але другий втратив стабільність і зруйнувався над Південною Флоридою.
SpaceX зазнала чергової невдачі під час тестового польоту Starship. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Восьмий випробувальний запуск ракети завершився вибухом через кілька хвилин після старту з космодрому в Техасі. Політ, який мав відтворити розгортання супутників на орбіті, перетворився на ще одну катастрофу для компанії Ілона Маска.
На кадрах, що ширяться в соцмережах, видно, як уламки освітлюють нічне небо в районі Південної Флориди та Багамських островів. Трансляція SpaceX зафіксувала момент, коли корабель втратив стабільність, двигуни припинили роботу, а зв’язок з апаратом урвався незадовго до його руйнування.
Натомість перший ступінь ракети здійснив успішне повернення на стартовий майданчик, що свідчить про поступовий прогрес у цій частині випробувань.
Наразі невідомо, що саме спричинило втрату апарата: чи це був наслідок технічної несправності, чи спрацювала система аварійного припинення польоту.
Через інцидент американські авіаційні регулятори тимчасово ввели обмеження в повітряному просторі, що призвело до короткочасних затримок рейсів у кількох великих аеропортах. Тепер SpaceX доведеться провести розслідування та надати звіт перед наступною спробою запуску.
Це вже друга невдача Starship у 2025 році – у січні випробувальна місія також завершилася руйнуванням апарата. Незважаючи на це, SpaceX продовжує роботу над програмою, яка має стати ключовою в майбутніх польотах на Марс.
SpaceX відклала запуск Starship Flight 8: що пішло не так з найпотужнішою ракетою04.03.25, 09:00 • 77400 переглядiв