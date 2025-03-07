SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом

SpaceX зазнала чергової невдачі під час тестового польоту Starship. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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Восьмий випробувальний запуск ракети завершився вибухом через кілька хвилин після старту з космодрому в Техасі. Політ, який мав відтворити розгортання супутників на орбіті, перетворився на ще одну катастрофу для компанії Ілона Маска.

На кадрах, що ширяться в соцмережах, видно, як уламки освітлюють нічне небо в районі Південної Флориди та Багамських островів. Трансляція SpaceX зафіксувала момент, коли корабель втратив стабільність, двигуни припинили роботу, а зв’язок з апаратом урвався незадовго до його руйнування.

Натомість перший ступінь ракети здійснив успішне повернення на стартовий майданчик, що свідчить про поступовий прогрес у цій частині випробувань.

Наразі невідомо, що саме спричинило втрату апарата: чи це був наслідок технічної несправності, чи спрацювала система аварійного припинення польоту.

Через інцидент американські авіаційні регулятори тимчасово ввели обмеження в повітряному просторі, що призвело до короткочасних затримок рейсів у кількох великих аеропортах. Тепер SpaceX доведеться провести розслідування та надати звіт перед наступною спробою запуску.

Це вже друга невдача Starship у 2025 році – у січні випробувальна місія також завершилася руйнуванням апарата. Незважаючи на це, SpaceX продовжує роботу над програмою, яка має стати ключовою в майбутніх польотах на Марс.

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