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SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом

Київ • УНН

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Під час восьмого випробувального польоту ракета Starship вибухнула через кілька хвилин після старту в Техасі. Перший ступінь успішно повернувся, але другий втратив стабільність і зруйнувався над Південною Флоридою.

SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом

SpaceX зазнала чергової невдачі під час тестового польоту Starship. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Восьмий випробувальний запуск ракети завершився вибухом через кілька хвилин після старту з космодрому в Техасі. Політ, який мав відтворити розгортання супутників на орбіті, перетворився на ще одну катастрофу для компанії Ілона Маска. 

На кадрах, що ширяться в соцмережах, видно, як уламки освітлюють нічне небо в районі Південної Флориди та Багамських островів. Трансляція SpaceX зафіксувала момент, коли корабель втратив стабільність, двигуни припинили роботу, а зв’язок з апаратом урвався незадовго до його руйнування. 

Натомість перший ступінь ракети здійснив успішне повернення на стартовий майданчик, що свідчить про поступовий прогрес у цій частині випробувань. 

Наразі невідомо, що саме спричинило втрату апарата: чи це був наслідок технічної несправності, чи спрацювала система аварійного припинення польоту. 

Через інцидент американські авіаційні регулятори тимчасово ввели обмеження в повітряному просторі, що призвело до короткочасних затримок рейсів у кількох великих аеропортах. Тепер SpaceX доведеться провести розслідування та надати звіт перед наступною спробою запуску. 

Це вже друга невдача Starship у 2025 році – у січні випробувальна місія також завершилася руйнуванням апарата. Незважаючи на це, SpaceX продовжує роботу над програмою, яка має стати ключовою в майбутніх польотах на Марс.

SpaceX відклала запуск Starship Flight 8: що пішло не так з найпотужнішою ракетою04.03.25, 09:00 • 77400 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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