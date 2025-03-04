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SpaceX відклала запуск Starship Flight 8: що пішло не так з найпотужнішою ракетою

Київ • УНН

 • 77400 перегляди

SpaceX скасувала запланований на 3 березня 2025 року запуск Starship Flight 8 через технічні проблеми з прискорювачем і розгінним ступенем. Нова дата запуску буде оголошена пізніше.

SpaceX відклала запуск Starship Flight 8: що пішло не так з найпотужнішою ракетою

SpaceX скасувала запуск Starship Flight 8 через проблеми з ракетою, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

"SpaceX скасувала першу спробу запуску Starship Flight 8 3 березня 2025 року. Нова дата запуску буде оголошена невдовзі", - пише видання.

Тож, як вказано, наступна мегаракета Starship застрягла на Землі на деякий час.

SpaceX планувала восьмий випробувальний політ Starship - найбільшої та найпотужнішої ракети, коли-небудь створеної - зі своєї бази Starbase у Південному Техасі в понеділок, 3 березня.

Однак цього не сталося. Компанія зіткнулася з проблемами з обома елементами транспортного засобу - його надважким прискорювачем і розгінним ступенем корабля - і скасувала запуск.

Під час вебтрансляції запуску SpaceX не уточнила, у чому полягали проблеми, і не було зрозуміло, коли компанія знову спробує запустити Flight 8.

"Відмовляємося від сьогоднішньої спроби випробувального польоту. Команда Starship визначає наступну найкращу доступну можливість для польоту", - написала SpaceX у X, платформі соціальних мереж, що належить засновнику компанії та генеральному директору Ілону Маску.

Представники SpaceX заявили, що наступна спроба може відбутися вже у вівторок, 4 березня, але це може зайняти більше часу. "Ми очікуємо принаймні 24 години, але ми обов’язково повідомимо людей", - сказав речник SpaceX Ден Гуот під час вебтрансляції спроби запуску.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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