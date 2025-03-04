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SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

Киев • УНН

 • 77399 просмотра

SpaceX отменил запланированный на 3 марта 2025 года запуск Starship Flight 8 из-за технических проблем с ускорителем и разгонным ступенем. Новая дата запуска будет объявлена позже.

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отменила запуск Starship Flight 8 из-за проблем с ракетой, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

"SpaceX отменила первую попытку запуска Starship Flight 8 3 марта 2025 года. Новая дата запуска будет объявлена вскоре", - пишет издание.

Таким образом, как указано, следующая мегаракета Starship застряла на Земле на некоторое время.

SpaceX планировала восьмой испытательный полет Starship - самой большой и мощной ракеты, когда-либо созданной - со своей базы Starbase в Южном Техасе в понедельник, 3 марта.

Однако этого не произошло. Компания столкнулась с проблемами с обоими элементами транспортного средства - его сверхтяжелым ускорителем и разгонным ступенем корабля - и отменила запуск.

Во время веб-трансляции запуска SpaceX не уточнила, в чем заключались проблемы, и не было понятно, когда компания снова попытается запустить Flight 8.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного полета. Команда Starship определяет следующую наилучшую доступную возможность для полета", - написала SpaceX в X, платформе социальных сетей, принадлежащей основателю компании и генеральному директору Илону Маску.

Представители SpaceX заявили, что следующая попытка может состояться уже во вторник, 4 марта, но это может занять больше времени. "Мы ожидаем как минимум 24 часа, но мы обязательно сообщим людям", - сказал пресс-секретарь SpaceX Ден Хуот во время веб-трансляции попытки запуска.

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Юлия Шрамко

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