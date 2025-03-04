SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой
Киев • УНН
SpaceX отменил запланированный на 3 марта 2025 года запуск Starship Flight 8 из-за технических проблем с ускорителем и разгонным ступенем. Новая дата запуска будет объявлена позже.
SpaceX отменила запуск Starship Flight 8 из-за проблем с ракетой, пишет УНН со ссылкой на Space.com.
Детали
"SpaceX отменила первую попытку запуска Starship Flight 8 3 марта 2025 года. Новая дата запуска будет объявлена вскоре", - пишет издание.
Таким образом, как указано, следующая мегаракета Starship застряла на Земле на некоторое время.
SpaceX планировала восьмой испытательный полет Starship - самой большой и мощной ракеты, когда-либо созданной - со своей базы Starbase в Южном Техасе в понедельник, 3 марта.
Однако этого не произошло. Компания столкнулась с проблемами с обоими элементами транспортного средства - его сверхтяжелым ускорителем и разгонным ступенем корабля - и отменила запуск.
Во время веб-трансляции запуска SpaceX не уточнила, в чем заключались проблемы, и не было понятно, когда компания снова попытается запустить Flight 8.
"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного полета. Команда Starship определяет следующую наилучшую доступную возможность для полета", - написала SpaceX в X, платформе социальных сетей, принадлежащей основателю компании и генеральному директору Илону Маску.
Представители SpaceX заявили, что следующая попытка может состояться уже во вторник, 4 марта, но это может занять больше времени. "Мы ожидаем как минимум 24 часа, но мы обязательно сообщим людям", - сказал пресс-секретарь SpaceX Ден Хуот во время веб-трансляции попытки запуска.
Athena стартовала к Луне: новый модуль от SpaceX с инновационной станцией связи27.02.25, 10:00 • 30625 просмотров