Athena стартовала к Луне: новый модуль от SpaceX с инновационной станцией связи
Киев • УНН
Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.
Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines успешно отделился от ракеты Falcon 9 компании SpaceX и начал свое путешествие к Луне.
Об этом сообщает NASA, пишет УНН.
Детали
Как сообщает NASA, примерно в 20:01 по восточному времени лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines отделился от ракеты Falcon 9 компании SpaceX, а примерно через 12 минут модуль включился и продолжил недельный полет на Луну.
По информации, на борту аппарата находятся научные и технологические разработки NASA в рамках инициативы CLPS (Commercial Lunar Payload Services) и кампании Artemis. Космический аппарат NASA Lunar Trailblazer, который также стартовал в рамках миссии, отделился от ракеты-носителя в 20:04 по восточному времени и также продолжит свое путешествие на лунную орбиту, где он составит карту распределения различных форм воды на Луне.
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В то же время посадочный модуль Athena должен совершить приземление на Луну 6 марта. Это будет вторая посадка на Луну в рамках миссии IM-2, которая станет одной из первых демонстраций ресурсного зондирования in-situ.
Аппарат проведет тестирование летучих веществ и газов в лунном грунте в районе Mons Mouton, недалеко от Южного полюса Луны. Кроме этого, на борту модуля размещена лазерная рефлекторная система, которая будет помогать орбитальным аппаратам в навигации.
Другие технологические инструменты этой доставки продемонстрируют надежную наземную систему связи и развернут пропульсивный дрон, который сможет прыгать по поверхности Луны.
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