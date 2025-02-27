Athena стартувала до Місяця: новий модуль від SpaceX з інноваційною станцією зв’язку
Київ • УНН
Місячний посадковий модуль Athena від Intuitive Machines успішно стартував на ракеті Falcon 9. Апарат здійснить посадку на Місяць 6 березня та проведе тестування ґрунту біля Південного полюса.
Місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines успішно відокремився від ракети Falcon 9 компанії SpaceX і розпочав свою подорож до Місяця.
Про це повідомляє NASA, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє NASA, приблизно о 20:01 за східним часом місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines відокремився від ракети Falcon 9 компанії SpaceX, а приблизно через 12 хвилин модуль увімкнувся та продовжив тижневий політ на Місяць.
За інформацією, на борту апарата знаходяться наукові та технологічні розробки NASA в рамках ініціативи CLPS (Commercial Lunar Payload Services) та кампанії Artemis. Космічний апарат NASA Lunar Trailblazer, який також стартував в рамках місії, відокремився від ракети-носія о 20:04 за східним часом і також продовжить свою подорож на місячну орбіту, де він складе карту розподілу різних форм води на Місяці.
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Водночас посадковий модуль Athena має здійснити приземлення на Місяць 6 березня. Це буде друга посадка на Місяць в рамках місії IM-2, яка стане однією з перших демонстрацій ресурсного зондування in-situ.
Апарат проведе тестування летких речовин та газів у місячному ґрунті в районі Mons Mouton, що неподалік Південного полюса Місяця. Крім цього, на борту модуля розміщена лазерна рефлекторна система, яка допомагатиме орбітальним апаратам у навігації.
Інші технологічні інструменти цієї доставки продемонструють надійну наземну систему зв'язку і розгорнуть пропульсивний дрон, який зможе стрибати по поверхні Місяця.
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