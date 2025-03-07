SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17783 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34290 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67767 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217639 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125051 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214107 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134344 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217638 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255458 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4212 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16119 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47103 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72526 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57584 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

Киев • УНН

 • 65105 просмотра

Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

SpaceX потерпела очередное поражение во время испытательного полета Starship. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Восьмой испытательный запуск ракеты завершился взрывом через несколько минут после старта с космодрома в Техасе. Полет, который должен был воспроизвести развертывание спутников на орбите, превратился в еще одну катастрофу для компании Илона Маска. 

На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как обломки освещают ночное небо в районе Южной Флориды и Багамских островов. Трансляция SpaceX зафиксировала момент, когда корабль потерял стабильность, двигатели прекратили работу, а связь с аппаратом прервалась незадолго до его разрушения. 

Тем не менее, первая ступень ракеты успешно вернулась на стартовую площадку, что свидетельствует о постепенном прогрессе в этой части испытаний. 

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной потери аппарата: была ли это следствием технической неисправности или сработала система аварийного прекращения полета. 

Из-за инцидента американские авиационные регуляторы временно ввели ограничения в воздушном пространстве, что привело к кратковременным задержкам рейсов в нескольких крупных аэропортах. Теперь SpaceX придется провести расследование и предоставить отчет перед следующей попыткой запуска. 

Это уже второе поражение Starship в 2025 году – в январе испытательная миссия также завершилась разрушением аппарата. Несмотря на это, SpaceX продолжает работу над программой, которая должна стать ключевой в будущих полетах на Марс.

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой04.03.25, 09:00 • 77399 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
SpaceX
Багамы
Техас
Элон Маск
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96