SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом
Киев • УНН
Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.
SpaceX потерпела очередное поражение во время испытательного полета Starship. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Восьмой испытательный запуск ракеты завершился взрывом через несколько минут после старта с космодрома в Техасе. Полет, который должен был воспроизвести развертывание спутников на орбите, превратился в еще одну катастрофу для компании Илона Маска.
На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как обломки освещают ночное небо в районе Южной Флориды и Багамских островов. Трансляция SpaceX зафиксировала момент, когда корабль потерял стабильность, двигатели прекратили работу, а связь с аппаратом прервалась незадолго до его разрушения.
Тем не менее, первая ступень ракеты успешно вернулась на стартовую площадку, что свидетельствует о постепенном прогрессе в этой части испытаний.
На данный момент неизвестно, что именно стало причиной потери аппарата: была ли это следствием технической неисправности или сработала система аварийного прекращения полета.
Из-за инцидента американские авиационные регуляторы временно ввели ограничения в воздушном пространстве, что привело к кратковременным задержкам рейсов в нескольких крупных аэропортах. Теперь SpaceX придется провести расследование и предоставить отчет перед следующей попыткой запуска.
Это уже второе поражение Starship в 2025 году – в январе испытательная миссия также завершилась разрушением аппарата. Несмотря на это, SpaceX продолжает работу над программой, которая должна стать ключевой в будущих полетах на Марс.
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