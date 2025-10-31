$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ураган Мелісса спустошив Кариби: 50 загиблих, мільярдні збитки та апокаліптичні руйнування

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Після урагану Мелісса Ямайка та Гаїті зазнали катастрофічних руйнувань, щонайменше 50 людей загинули. Загальні збитки та економічні втрати оцінюються в 48-52 мільярди доларів США.

Ураган Мелісса спустошив Кариби: 50 загиблих, мільярдні збитки та апокаліптичні руйнування

Через кілька днів після того, як ураган Мелісса обрушився на Ямайку, величезні збитки стають дедалі очевиднішими в цій острівній державі. Крім того, повідомляється про щонайменше 50 загиблих у Карибському басейні, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Ситуація на місцях апокаліптична. Схоже, ніби в цій громаді вибухнула бомба; люди сплять на вулицях, там повне руйнування. Існує повсюдний психологічний стрес

- сказав Браян Богарт, директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у Карибському басейні.

Богарт зазначив про це після свого візиту до особливо спустошеного прибережного міста Блек-Рівер на південному заході острова.

Один із найсильніших ураганів, що коли-небудь обрушувалися на Атлантику

Зображення з регіону показують зруйновані та затоплені прибережні громади. Там, де колись стояли різнокольорові будинки, купи уламків тепер покривають багнисту землю. Людям знадобляться роки, щоб оговтатися від втрат, сказав Несефор Мгенді з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ) у Женеві.

На Ямайці, яка у вівторок постраждала від урагану 5 категорії, загинуло щонайменше 19 людей.

Супутникові знімки Ямайки до та після показали руйнування від урагану "Мелісса"30.10.25, 17:00 • 3200 переглядiв

На Гаїті постійні дощі спричинили повені та зсуви, хоча шторм не вийшов безпосередньо на берег. За попередніми даними влади, щонайменше 30 людей загинули, а інші досі вважаються зниклими безвісти.

На Кубі та Багамах, за поточною інформацією, завдано лише матеріальних збитків.

Тим часом ураган Мелісса ослаб до урагану 1-ї категорії з 5 і, за даними Національного центру ураганів США (NHC), очікується, що він ще більше ослабне протягом дня.

На атлантичному архіпелазі Бермудських островів, повз які шторм Мелісса пройшов у п'ятницю ввечері, місцеві ЗМІ повідомили, що шторм спричинив відключення електроенергії у понад 19 000 будинках.

Окрім цього та кількох повалених дерев і вуличних ліхтарів, Британська заморська територія залишилася відносно неушкодженою.

Кількість загиблих на Ямайці може значно зрости в найближчі години та дні. Багато громад залишаються відрізаними від зовнішнього світу. Згідно з повідомленням у газеті "The Gleaner", у четвер десятки автомобілістів та рятувальників застрягли на Голланд Бамбу Авеню в районі Сент-Елізабет.

Впали бамбукові стовпи заблокували приблизно чотирикілометровий природний тунель з бамбукових рослин, популярну туристичну пам'ятку. Проїзд був неможливим більше 24 годин.

Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені30.10.25, 18:13 • 3374 перегляди

Це Holland Bamboo. Тут немає магазинів, немає ресторанів, ніхто не їздить навколо, щоб принести вам їжу. Тож ми п'ємо кокосову воду. Я розгублена і хвилююся. Я хочу додому

- цитує газета жінку, яка перечекала шторм на своєму робочому місці в місті Джанкшн і поверталася до своєї родини.

Мобільний зв'язок був відсутній. Вона не знала, чи її будинок пережив ураган, чи її діти в безпеці. Згідно з попередніми оцінками приватної американської метеорологічної служби AccuWeather, яка також оцінює вплив негоди, загальні збитки та економічні втрати, спричинені штормом, можуть сягнути від 48 до 52 мільярдів доларів США (приблизно від 41 до 45 мільярдів євро).

Доповнення

Внаслідок урагану "Мелісса", що обрушився на країни Карибського басейну загинуло майже 50 жителів Ямайки і Гаїті. 

Павло Зінченко

