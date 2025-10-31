Ураган "Мелісса" забрав життя понад 50 людей на Гаїті і Ямайці - Associated Press

Внаслідок урагану "Мелісса", що обрушився на країни Карибського басейну загинуло майже 50 жителів Ямайки і Гаїті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

За офіційними даними, на Ямайці загинуло щонайменше 19 осіб, серед яких одна дитина. Влада Ямайки очікує, що кількість загиблих буде зростати.

Ще понад 13 000 людей залишаються в переповнених притулках, 72 % острова залишається без електроенергії, а лише 35 % мобільних мереж функціонують, повідомляє AP.

Водночас на Гаїті внаслідок урагану загинуло щонайменше 30 чоловік.

Нагадаємо

Раніше в Імперському коледжі Лондона заявили, що зміна клімату зробила ураган "Мелісса" в чотири рази ймовірнішим.

Також УНН повідомляв, що ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію небезпеки. Востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому.