Ураган "Мелисса" унес жизни более 50 человек на Гаити и Ямайке - Associated Press

В результате урагана "Мелисса", обрушившегося на страны Карибского бассейна, погибло почти 50 жителей Ямайки и Гаити. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По официальным данным, на Ямайке погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых один ребенок. Власти Ямайки ожидают, что число погибших будет расти.

Еще более 13 000 человек остаются в переполненных приютах, 72 % острова остаются без электроэнергии, а только 35 % мобильных сетей функционируют, сообщает AP.

В то же время на Гаити в результате урагана погибли по меньшей мере 30 человек.

Напомним

Ранее в Имперском колледже Лондона заявили, что изменение климата сделало ураган "Мелисса" в четыре раза более вероятным.

Также УНН сообщал, что ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности. Последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад.