Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені

Згідно з дослідженням, зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим через зміну клімату, передає УНН із посиланням на Sky news.

Ураган 5-ї категорії, який обрушився на Ямайку у вівторок, пронісся Карибським басейном з вітром до 185 миль/год, а також вразив Гаїті, Домініканську Республіку та Кубу, залишивши десятки людей загиблими та спричинивши масштабні руйнування.

На Ямайці, за оцінками AccuWeather, збитки та економічні втрати від урагану Мелісса можуть становити 22 мільярди доларів, а відновлення може тривати десятиліття або більше.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона підрахували, що у світі без зміни клімату слабший ураган був би приблизно на 12% менш руйнівним.

Вони сказали, що глобальне потепління, спричинене людиною, не лише збільшило інтенсивність, але й ймовірність виникнення потужного урагану.

Вони також виявили, що зміна клімату, спричинена переважно спалюванням нафти, газу та вугілля, збільшила швидкість вітру урагану Мелісса на 7% (11 миль/год).

У холоднішому світі без зміни клімату ураган типу Мелісса досягав би берегів Ямайки раз на 8000 років, сказали вони.

Але в сучасному кліматі, з потеплінням на 1,3°C, ймовірність цього зросла в чотири рази, і тепер така подія очікується раз на 1700 років.

За словами дослідників, Ямайка зараз стикається з величезними зусиллями з надання допомоги приблизно 400 000 постраждалих, у країні, де 70% населення проживає в межах 3,1 милі від моря.

Професор Ральф Тумі, директор Інституту Грантхема в Імперському коледжі Лондона, сказав: "Антропогенна зміна клімату явно зробила ураган Мелісса сильнішим і руйнівнішим.

Ці шторми стануть ще більш руйнівними в майбутньому, якщо ми продовжимо перегрівати планету, спалюючи викопне паливо".