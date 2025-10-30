Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені

$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 11:00 • 40451 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
29 жовтня, 12:54 • 107228 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені

Київ • УНН

Дослідження Імперського коледжу Лондона показало, що зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим. Ураган 5-ї категорії, що обрушився на Ямайку, Гаїті, Домініканську Республіку та Кубу, спричинив збитки на 22 мільярди доларів та залишив десятки загиблих.

Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені

Згідно з дослідженням, зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим через зміну клімату, передає УНН із посиланням на Sky news.

Деталі

Ураган 5-ї категорії, який обрушився на Ямайку у вівторок, пронісся Карибським басейном з вітром до 185 миль/год, а також вразив Гаїті, Домініканську Республіку та Кубу, залишивши десятки людей загиблими та спричинивши масштабні руйнування.

На Ямайці, за оцінками AccuWeather, збитки та економічні втрати від урагану Мелісса можуть становити 22 мільярди доларів, а відновлення може тривати десятиліття або більше.

Ураган "Мелісса" наближається до Бермудських островів: загинуло понад 30 людей у Карибському басейні30.10.25, 10:18 • 3292 перегляди

Дослідники з Імперського коледжу Лондона підрахували, що у світі без зміни клімату слабший ураган був би приблизно на 12% менш руйнівним.

Вони сказали, що глобальне потепління, спричинене людиною, не лише збільшило інтенсивність, але й ймовірність виникнення потужного урагану.

Вони також виявили, що зміна клімату, спричинена переважно спалюванням нафти, газу та вугілля, збільшила швидкість вітру урагану Мелісса на 7% (11 миль/год).

У холоднішому світі без зміни клімату ураган типу Мелісса досягав би берегів Ямайки раз на 8000 років, сказали вони.

Але в сучасному кліматі, з потеплінням на 1,3°C, ймовірність цього зросла в чотири рази, і тепер така подія очікується раз на 1700 років.

Супутникові знімки Ямайки до та після показали руйнування від урагану "Мелісса"30.10.25, 17:00 • 1690 переглядiв

За словами дослідників, Ямайка зараз стикається з величезними зусиллями з надання допомоги приблизно 400 000 постраждалих, у країні, де 70% населення проживає в межах 3,1 милі від моря.

Професор Ральф Тумі, директор Інституту Грантхема в Імперському коледжі Лондона, сказав: "Антропогенна зміна клімату явно зробила ураган Мелісса сильнішим і руйнівнішим.

Ці шторми стануть ще більш руйнівними в майбутньому, якщо ми продовжимо перегрівати планету, спалюючи викопне паливо".

Антоніна Туманова

