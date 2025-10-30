Супутникові знімки Ямайки до та після показали руйнування від урагану "Мелісса"
Супутникові знімки Vantor показали значні руйнування на Ямайці після урагану "Мелісса", який обрушився на південно-західне узбережжя острова зі швидкістю вітру майже 298 км/год. Постраждали близько 400 000 людей, а збитки оцінюються в 7,63 мільярда доларів, що становить понад третину ВВП країни.
Масштаби руйнувань, залишених ураганом "Мелісса", коли він пронісся Ямайкою, тепер розкриваються першими фотографіями, зробленими супутниками, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
У вівторок епіцентр шторму обрушився на південно-західне узбережжя острова, за 120 кілометрів від столиці Кінгстона.
Знімки з супутників Vantor до та після показують вплив вітру швидкістю майже 298 км/год на місто Блек-Рівер, адміністративний центр округу Сент-Елізабет.
Пошкодження значні. Деякі будинки та підприємства залишилися без дахів, а інші повністю зруйновані.
Критий продуктовий ринок лежить у руїнах. Як і англіканська церква Святого Іоанна, одна з найстаріших на Ямайці – залишилася лише її дзвіниця.
Далі вздовж узбережжя знаходиться рибальське село Вайт-Хаус.
Вулиці перетворилися на купи уламків. Вітер зірвав листя з дерев.
Захід Ямайки - житниця країни, важлива для вирощування продуктів харчування.
Але поля знаходяться під водою, затоплені до метра опадів, що випали, коли величезна штормова система проходила повз.
На північно-західному узбережжі розташований курорт Монтего-Бей.
Контейнерний термінал та резервуари для зберігання нафти в порту були затоплені штормовим нагоном і оточені водою.
За оцінками, 400 000 людей на Ямайці постраждали від урагану.
А вартість руйнувань величезна. За оцінками аналітиків з питань небезпеки Enki Research, рахунок становить 7,63 млрд доларів. Це понад третину ВВП Ямайки. Знадобляться місяці та міжнародна підтримка, щоб поставити Ямайку на ноги, зазначає видання.
