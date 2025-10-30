Спутниковые снимки Ямайки до и после показали разрушения от урагана "Мелисса"

Масштабы разрушений, оставленных ураганом "Мелисса", когда он пронесся по Ямайке, теперь раскрываются первыми фотографиями, сделанными спутниками, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Во вторник эпицентр шторма обрушился на юго-западное побережье острова, в 120 километрах от столицы Кингстона.

Снимки со спутников Vantor до и после показывают влияние ветра скоростью почти 298 км/ч на город Блэк-Ривер, административный центр округа Сент-Элизабет.

Повреждения значительны. Некоторые дома и предприятия остались без крыш, а другие полностью разрушены.

Крытый продуктовый рынок лежит в руинах. Как и англиканская церковь Святого Иоанна, одна из старейших на Ямайке – осталась только ее колокольня.

Далее вдоль побережья находится рыбацкая деревня Уайт-Хаус.

Улицы превратились в груды обломков. Ветер сорвал листья с деревьев.

Запад Ямайки - житница страны, важная для выращивания продуктов питания.

Но поля находятся под водой, затопленные до метра осадков, выпавших, когда огромная штормовая система проходила мимо.

На северо-западном побережье расположен курорт Монтего-Бей.

Контейнерный терминал и резервуары для хранения нефти в порту были затоплены штормовым нагоном и окружены водой.

По оценкам, 400 000 человек на Ямайке пострадали от урагана.

А стоимость разрушений огромна. По оценкам аналитиков по вопросам опасности Enki Research, счет составляет 7,63 млрд долларов. Это более трети ВВП Ямайки. Понадобятся месяцы и международная поддержка, чтобы поставить Ямайку на ноги, отмечает издание.

