Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Исследование Имперского колледжа Лондона показало, что изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным. Ураган 5-й категории, обрушившийся на Ямайку, Гаити, Доминиканскую Республику и Кубу, нанес ущерб на 22 миллиарда долларов и оставил десятки погибших.

Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые

Согласно исследованию, изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным из-за изменения климата, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Ураган 5-й категории, обрушившийся на Ямайку во вторник, пронесся по Карибскому бассейну с ветром до 185 миль/ч, а также затронул Гаити, Доминиканскую Республику и Кубу, оставив десятки погибших и причинив масштабные разрушения.

На Ямайке, по оценкам AccuWeather, ущерб и экономические потери от урагана Мелисса могут составить 22 миллиарда долларов, а восстановление может занять десятилетие или более.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что в мире без изменения климата более слабый ураган был бы примерно на 12% менее разрушительным.

Они сказали, что глобальное потепление, вызванное человеком, не только увеличило интенсивность, но и вероятность возникновения мощного урагана.

Они также обнаружили, что изменение климата, вызванное преимущественно сжиганием нефти, газа и угля, увеличило скорость ветра урагана Мелисса на 7% (11 миль/ч).

В более холодном мире без изменения климата ураган типа Мелиссы достигал бы берегов Ямайки раз в 8000 лет, сказали они.

Но в современном климате, с потеплением на 1,3°C, вероятность этого возросла в четыре раза, и теперь такое событие ожидается раз в 1700 лет.

По словам исследователей, Ямайка сейчас сталкивается с огромными усилиями по оказанию помощи примерно 400 000 пострадавших, в стране, где 70% населения проживает в пределах 3,1 мили от моря.

Профессор Ральф Туми, директор Института Грантэма в Имперском колледже Лондона, сказал: "Антропогенное изменение климата явно сделало ураган Мелисса сильнее и разрушительнее.

Эти штормы станут еще более разрушительными в будущем, если мы продолжим перегревать планету, сжигая ископаемое топливо".

Антонина Туманова

