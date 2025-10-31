Ураган Мелисса опустошил Карибы: 50 погибших, миллиардные убытки и апокалиптические разрушения
Киев • УНН
После урагана Мелисса Ямайка и Гаити подверглись катастрофическим разрушениям, по меньшей мере 50 человек погибли. Общие убытки и экономические потери оцениваются в 48-52 миллиарда долларов США.
Через несколько дней после того, как ураган Мелисса обрушился на Ямайку, огромный ущерб становится все более очевидным в этом островном государстве. Кроме того, сообщается о по меньшей мере 50 погибших в Карибском бассейне, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
Ситуация на местах апокалиптическая. Похоже, будто в этом сообществе взорвалась бомба; люди спят на улицах, там полное разрушение. Существует повсеместный психологический стресс
Богарт отметил это после своего визита в особенно опустошенный прибрежный город Блэк-Ривер на юго-западе острова.
Один из сильнейших ураганов, когда-либо обрушивавшихся на Атлантику
Изображения из региона показывают разрушенные и затопленные прибрежные общины. Там, где когда-то стояли разноцветные дома, груды обломков теперь покрывают грязную землю. Людям понадобятся годы, чтобы оправиться от потерь, сказал Несефор Мгенди из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в Женеве.
На Ямайке, которая во вторник пострадала от урагана 5 категории, погибло по меньшей мере 19 человек.
На Гаити постоянные дожди вызвали наводнения и оползни, хотя шторм не вышел непосредственно на берег. По предварительным данным властей, по меньшей мере 30 человек погибли, а другие до сих пор считаются пропавшими без вести.
На Кубе и Багамах, по текущей информации, нанесен только материальный ущерб.
Тем временем ураган Мелисса ослаб до урагана 1-й категории из 5 и, по данным Национального центра ураганов США (NHC), ожидается, что он еще больше ослабнет в течение дня.
На атлантическом архипелаге Бермудских островов, мимо которых шторм Мелисса прошел в пятницу вечером, местные СМИ сообщили, что шторм вызвал отключение электроэнергии в более чем 19 000 домах.
Помимо этого и нескольких поваленных деревьев и уличных фонарей, Британская заморская территория осталась относительно невредимой.
Число погибших на Ямайке может значительно возрасти в ближайшие часы и дни. Многие общины остаются отрезанными от внешнего мира. Согласно сообщению в газете "The Gleaner", в четверг десятки автомобилистов и спасателей застряли на Голланд Бамбу Авеню в районе Сент-Элизабет.
Упавшие бамбуковые столбы заблокировали примерно четырехкилометровый природный туннель из бамбуковых растений, популярную туристическую достопримечательность. Проезд был невозможен более 24 часов.
Это Holland Bamboo. Здесь нет магазинов, нет ресторанов, никто не ездит вокруг, чтобы принести вам еду. Поэтому мы пьем кокосовую воду. Я растеряна и волнуюсь. Я хочу домой
Мобильная связь отсутствовала. Она не знала, пережил ли ее дом ураган, в безопасности ли ее дети. Согласно предварительным оценкам частной американской метеорологической службы AccuWeather, которая также оценивает влияние непогоды, общие убытки и экономические потери, вызванные штормом, могут достичь от 48 до 52 миллиардов долларов США (приблизительно от 41 до 45 миллиардов евро).
Дополнение
В результате урагана "Мелисса", обрушившегося на страны Карибского бассейна, погибло почти 50 жителей Ямайки и Гаити.