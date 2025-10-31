Ураган Мелисса опустошил Карибы: 50 погибших, миллиардные убытки и апокалиптические разрушения

Через несколько дней после того, как ураган Мелисса обрушился на Ямайку, огромный ущерб становится все более очевидным в этом островном государстве. Кроме того, сообщается о по меньшей мере 50 погибших в Карибском бассейне, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Ситуация на местах апокалиптическая. Похоже, будто в этом сообществе взорвалась бомба; люди спят на улицах, там полное разрушение. Существует повсеместный психологический стресс - сказал Брайан Богарт, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Карибском бассейне.

Богарт отметил это после своего визита в особенно опустошенный прибрежный город Блэк-Ривер на юго-западе острова.

Один из сильнейших ураганов, когда-либо обрушивавшихся на Атлантику

Изображения из региона показывают разрушенные и затопленные прибрежные общины. Там, где когда-то стояли разноцветные дома, груды обломков теперь покрывают грязную землю. Людям понадобятся годы, чтобы оправиться от потерь, сказал Несефор Мгенди из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в Женеве.

На Ямайке, которая во вторник пострадала от урагана 5 категории, погибло по меньшей мере 19 человек.

Спутниковые снимки Ямайки до и после показали разрушения от урагана "Мелисса"

На Гаити постоянные дожди вызвали наводнения и оползни, хотя шторм не вышел непосредственно на берег. По предварительным данным властей, по меньшей мере 30 человек погибли, а другие до сих пор считаются пропавшими без вести.

На Кубе и Багамах, по текущей информации, нанесен только материальный ущерб.

Тем временем ураган Мелисса ослаб до урагана 1-й категории из 5 и, по данным Национального центра ураганов США (NHC), ожидается, что он еще больше ослабнет в течение дня.

На атлантическом архипелаге Бермудских островов, мимо которых шторм Мелисса прошел в пятницу вечером, местные СМИ сообщили, что шторм вызвал отключение электроэнергии в более чем 19 000 домах.

Помимо этого и нескольких поваленных деревьев и уличных фонарей, Британская заморская территория осталась относительно невредимой.

Число погибших на Ямайке может значительно возрасти в ближайшие часы и дни. Многие общины остаются отрезанными от внешнего мира. Согласно сообщению в газете "The Gleaner", в четверг десятки автомобилистов и спасателей застряли на Голланд Бамбу Авеню в районе Сент-Элизабет.

Упавшие бамбуковые столбы заблокировали примерно четырехкилометровый природный туннель из бамбуковых растений, популярную туристическую достопримечательность. Проезд был невозможен более 24 часов.

Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые

Это Holland Bamboo. Здесь нет магазинов, нет ресторанов, никто не ездит вокруг, чтобы принести вам еду. Поэтому мы пьем кокосовую воду. Я растеряна и волнуюсь. Я хочу домой - цитирует газета женщину, которая переждала шторм на своем рабочем месте в городе Джанкшн и возвращалась к своей семье.

Мобильная связь отсутствовала. Она не знала, пережил ли ее дом ураган, в безопасности ли ее дети. Согласно предварительным оценкам частной американской метеорологической службы AccuWeather, которая также оценивает влияние непогоды, общие убытки и экономические потери, вызванные штормом, могут достичь от 48 до 52 миллиардов долларов США (приблизительно от 41 до 45 миллиардов евро).

Дополнение

В результате урагана "Мелисса", обрушившегося на страны Карибского бассейна, погибло почти 50 жителей Ямайки и Гаити.