18:17 • 5220 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 12529 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 14688 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 20168 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 24179 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 37756 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 19355 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 35652 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17117 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20428 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
Ураган Мелисса опустошил Карибы: 50 погибших, миллиардные убытки и апокалиптические разрушения

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

После урагана Мелисса Ямайка и Гаити подверглись катастрофическим разрушениям, по меньшей мере 50 человек погибли. Общие убытки и экономические потери оцениваются в 48-52 миллиарда долларов США.

Ураган Мелисса опустошил Карибы: 50 погибших, миллиардные убытки и апокалиптические разрушения

Через несколько дней после того, как ураган Мелисса обрушился на Ямайку, огромный ущерб становится все более очевидным в этом островном государстве. Кроме того, сообщается о по меньшей мере 50 погибших в Карибском бассейне, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Ситуация на местах апокалиптическая. Похоже, будто в этом сообществе взорвалась бомба; люди спят на улицах, там полное разрушение. Существует повсеместный психологический стресс

- сказал Брайан Богарт, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Карибском бассейне.

Богарт отметил это после своего визита в особенно опустошенный прибрежный город Блэк-Ривер на юго-западе острова.

Один из сильнейших ураганов, когда-либо обрушивавшихся на Атлантику

Изображения из региона показывают разрушенные и затопленные прибрежные общины. Там, где когда-то стояли разноцветные дома, груды обломков теперь покрывают грязную землю. Людям понадобятся годы, чтобы оправиться от потерь, сказал Несефор Мгенди из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в Женеве.

На Ямайке, которая во вторник пострадала от урагана 5 категории, погибло по меньшей мере 19 человек.

Спутниковые снимки Ямайки до и после показали разрушения от урагана "Мелисса"30.10.25, 17:00 • 3400 просмотров

На Гаити постоянные дожди вызвали наводнения и оползни, хотя шторм не вышел непосредственно на берег. По предварительным данным властей, по меньшей мере 30 человек погибли, а другие до сих пор считаются пропавшими без вести.

На Кубе и Багамах, по текущей информации, нанесен только материальный ущерб.

Тем временем ураган Мелисса ослаб до урагана 1-й категории из 5 и, по данным Национального центра ураганов США (NHC), ожидается, что он еще больше ослабнет в течение дня.

На атлантическом архипелаге Бермудских островов, мимо которых шторм Мелисса прошел в пятницу вечером, местные СМИ сообщили, что шторм вызвал отключение электроэнергии в более чем 19 000 домах.

Помимо этого и нескольких поваленных деревьев и уличных фонарей, Британская заморская территория осталась относительно невредимой.

Число погибших на Ямайке может значительно возрасти в ближайшие часы и дни. Многие общины остаются отрезанными от внешнего мира. Согласно сообщению в газете "The Gleaner", в четверг десятки автомобилистов и спасателей застряли на Голланд Бамбу Авеню в районе Сент-Элизабет.

Упавшие бамбуковые столбы заблокировали примерно четырехкилометровый природный туннель из бамбуковых растений, популярную туристическую достопримечательность. Проезд был невозможен более 24 часов.

Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые30.10.25, 18:13 • 3404 просмотра

Это Holland Bamboo. Здесь нет магазинов, нет ресторанов, никто не ездит вокруг, чтобы принести вам еду. Поэтому мы пьем кокосовую воду. Я растеряна и волнуюсь. Я хочу домой

- цитирует газета женщину, которая переждала шторм на своем рабочем месте в городе Джанкшн и возвращалась к своей семье.

Мобильная связь отсутствовала. Она не знала, пережил ли ее дом ураган, в безопасности ли ее дети. Согласно предварительным оценкам частной американской метеорологической службы AccuWeather, которая также оценивает влияние непогоды, общие убытки и экономические потери, вызванные штормом, могут достичь от 48 до 52 миллиардов долларов США (приблизительно от 41 до 45 миллиардов евро).

Дополнение

В результате урагана "Мелисса", обрушившегося на страны Карибского бассейна, погибло почти 50 жителей Ямайки и Гаити. 

Павел Зинченко

