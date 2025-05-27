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Дія (сервіс)

SpaceX Starship

Старлінк

The New York Times

The Washington Post

SpaceX готує новий запуск Starship після попередніх невдач

Київ • УНН

 • 824 перегляди

SpaceX планує запуск Starship 27 травня о 23:30 за Гринвічем. Під час польоту буде повторно використано прискорювач Super Heavy та протестовано розгортання супутників Starlink.

SpaceX готує новий запуск Starship після попередніх невдач

Компанія SpaceX планує сьогодні, 27 травня, здійснити дев'ятий тестовий запуск ракети Starship. Дозвіл на запуск команда проєкту отримала після розслідування причин попередніх аварій, повідомляє УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Запуск планується о 23:30 за Гринвічем (02:30 28 травня за Києвом), з майданчика Starbase в штаті Техас.

Очікується, що під час дев'ятого тестового польоту вперше буде повторно використано прискорювач Super Heavy, який вже використовувався раніше.

Також планується протестувати розгортання макетів супутників Starlink та маневри повторного входження в атмосферу.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) майже подвоїло зону потенційної небезпеки польоту, що тепер охоплює майже 1 тис. 600 морських миль (приблизно 2 963 кілометрів), включаючи частину Багамських островів та острови Теркс і Кайкос.

Космічний корабель заввишки 123 метри є найбільшою та найпотужнішою ракетою-носієм з дотепер побудованих. Він несе надії Маска зробити людство мультипланетним видом, зазначило видання.

NASA також розраховує на варіант Starship, який слугуватиме посадковим модулем для пілота Artemis-3, місії з повернення американців на Місяць.

Однак два останні випробування завершилися загорянням верхніх ступенів космічного апарату, які спричинили дощ вогняних уламків над Карибськими островами. Інцидент порушив польоти, що призвело до посилення тиску на SpaceX.

Компанія робить ставку на те, що її агресивний підхід до тестування та запусків, який допоміг їй стати домінуючою силою в комерційних космічних польотах, окупиться.

Довідка

Starship є найбільшою та найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь створювали, і розробляється для майбутніх місій на Місяць та Марс. Програма передбачає повну багаторазовість усіх компонентів ракети, що має знизити вартість космічних польотів і зробити їх більш доступними.

Нагадаємо

6 березня 2025 року, під час попереднього запуску SpaceX, ракета Starship зазнала аварії через несправність одного з двигунів, що спричинило неконтрольоване обертання та активацію системи самознищення.

Після аналізу попередніх невдач SpaceX внесла зміни в конструкцію та програмне забезпечення ракети, спрямовані на підвищення надійності польотів.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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