Більший ніж Титанік: гігантський лайнер з аквапарком і десятками барів спустять на воду наступного року

У Фінляндії представили "Legend of the Seas" - найбільший круїзний лайнер планети вагою 250 тисяч тонн. Гігантське судно довжиною понад 350 метрів здатне вмістити 7600 пасажирів, яких на борту чекає велетенський аквапарк, сім басейнів, 23 ресторани та 21 бар, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Нове судно Royal Caribbean "Legend of the Seas" має майже 360 метрів завдовжки дебютувало в Мейєр-Турку у Фінляндії 29 серпня. Його зустріли гарматним салютом та промовами, зачитаними керівниками круїзних суден.

Величезний корабель, більший за "Титанік" "направили до споряджувального доку для останніх штрихів перед тим, як наступного літа його спустять на воду", повідомляє видання.

Як вказано "Легенда морів" може похвалитися рекордним аквапарком, а також 21 баром і 23 ресторанами. Тут розташований Crown's Edge, атракціон, що є частково парашутною стежкою, частково мотузковим парком. Зазначається, що "сім'ї різного віку зможуть насолоджуватися сімейним часом усього життя разом і по-своєму".

Planet Cruise повідомляє, що "максимальна місткість корабля буде 7600 пасажирів".

Круїз "Легенди морів" розпочнеться у 2026 році в Середземному морі і прямуватиме до Карибського басейну.

Доповнення

"Legend of the Seas" приєднується до "Star of the Seas" та "Icon of the Seas", який має бути спущений на воду у 2027 році.

За даними The Sun, Казимір Ліндхольм, генеральний директор Meyer Turku, сказав: "Legend of the Seas продовжує найсучасніший клас Icon, який дозволяє фінській морській галузі найкраще продемонструвати свій унікальний досвід".

"Зірка морів" вирушила у свою подорож 31 серпня і являє собою 20-палубне судно довжиною 1196 футів, яке одночасно може вмістити 5610 гостей.

Наразі це найбільший у світі лайнер у морі, поряд з Icon of the Seas та Royal Caribbean.

Окрім "шести рекордних водних гірок, корабель також може похвалитися "сімома унікальними басейнами" та понад "40 варіантами харчування та напоїв". Рейвен Саунт з Daily Mail була запрошена на борт для ексклюзивної триденної екскурсії з Орландо, штат Флорида , до власного курорту компанії на Багамах.

Вона описала круїзний лайнер як "приголомшливий" і написала, що "на борту так багато речей, що майже всі пасажири будуть зайняті".

Однак, Сонт зазначає, що величезні розміри означають велику кількість ходьби необхідної для пересування по кораблю.

Квитки на семиденну подорож до Західного Карибського басейна починалися від 1272 доларів з особи (2544 доларів за номер) за найбюджетніший варіант.

