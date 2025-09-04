Больше Титаника: гигантский лайнер с аквапарком и десятками баров спустят на воду в следующем году

В Финляндии представили "Legend of the Seas" - крупнейший круизный лайнер планеты весом 250 тысяч тонн. Гигантское судно длиной более 350 метров способно вместить 7600 пассажиров, которых на борту ждет огромный аквапарк, семь бассейнов, 23 ресторана и 21 бар, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Новое судно Royal Caribbean "Legend of the Seas" длиной почти 360 метров дебютировало в Мейер-Турку в Финляндии 29 августа. Его встретили пушечным салютом и речами, зачитанными руководителями круизных судов.

Огромный корабль, больший, чем "Титаник", "направили в док для оснащения для последних штрихов перед тем, как следующим летом его спустят на воду", сообщает издание.

Как указано, "Легенда морей" может похвастаться рекордным аквапарком, а также 21 баром и 23 ресторанами. Здесь расположен Crown's Edge, аттракцион, который является частично парашютной тропой, частично веревочным парком. Отмечается, что "семьи всех возрастов смогут наслаждаться семейным временем всей жизни вместе и по-своему".

Planet Cruise сообщает, что "максимальная вместимость корабля будет 7600 пассажиров".

Круиз "Легенды морей" начнется в 2026 году в Средиземном море и будет направляться в Карибский бассейн.

Дополнение

"Legend of the Seas" присоединяется к "Star of the Seas" и "Icon of the Seas", который должен быть спущен на воду в 2027 году.

По данным The Sun, Казимир Линдхольм, генеральный директор Meyer Turku, сказал: "Legend of the Seas продолжает самый современный класс Icon, который позволяет финской морской отрасли лучше всего продемонстрировать свой уникальный опыт".

"Звезда морей" отправилась в свое путешествие 31 августа и представляет собой 20-палубное судно длиной 1196 футов, которое одновременно может вместить 5610 гостей.

Сейчас это крупнейший в мире лайнер в море, наряду с Icon of the Seas и Royal Caribbean.

Кроме "шести рекордных водных горок, корабль также может похвастаться "семью уникальными бассейнами" и более "40 вариантами питания и напитков". Рейвен Саунт из Daily Mail была приглашена на борт для эксклюзивной трехдневной экскурсии из Орландо, штат Флорида, до собственного курорта компании на Багамах.

Она описала круизный лайнер как "потрясающий" и написала, что "на борту так много вещей, что почти все пассажиры будут заняты".

Однако, Сонт отмечает, что огромные размеры означают большое количество ходьбы, необходимой для передвижения по кораблю.

Билеты на семидневное путешествие в Западный Карибский бассейн начинались от 1272 долларов с человека (2544 долларов за номер) за самый бюджетный вариант.