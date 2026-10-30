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росія продовжить заборону на експорт дизпального до 2027 року, але зробить винятки

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

москва планує продовжити обмеження на експорт дизеля до січня 2027 року, зберігши окремі винятки. Поставки залежатимуть від атак України.

росія продовжить заборону на експорт дизпального до 2027 року, але зробить винятки

росія планує продовжити заборону на більшість експорту дизельного пального ще на три місяці - до січня 2027 року. Водночас Москва збирається дозволити постачання окремих обсягів пального на світові ринки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За його словами, уряд готує відповідне розпорядження. Обмеження планують продовжити до січня 2027 року, зберігши винятки для окремих експортних постачань.

У листопаді росія розраховує експортувати близько 2,15 млн тонн дизельного пального. Для порівняння, у жовтні цей показник становить 510 тисяч тонн.

новак припустив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах можуть дещо скоригувати експортні плани, однак значного скорочення не очікується.

Водночас Україна після приблизно двотижневої перерви знову атакувала великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Як зазначає видання раніше росія послабила обмеження на експорт дизеля після заяви президента США Дональда Трампа про домовленості з володимиром путіним щодо повернення російського пального на світові ринки.

За оцінками аналітиків, обсяги експорту, заплановані на жовтень, надто малі, щоб вплинути на високі ціни на дизель у США.

Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%28.10.26, 03:16 • 18044 перегляди

Водночас новак заявив, що до кінця року росія може збільшити щомісячний експорт до 3,5 млн тонн за умови достатнього забезпечення внутрішнього ринку. Це дозволило б країні повернути свою частку у світових морських поставках дизеля приблизно до 10%.

Видання підкреслює, що реалізація цих планів залежить від подальших дій України, оскільки саме українські удари по НПЗ стали причиною запровадження експортної заборони в липні.

Станом на кінець жовтня з російських портів на Балтійському морі вийшли чотири танкери з дизельним пальним.

Попри це, знайти американських покупців для російського дизеля виявилося складно. Демократичні законодавці США пообіцяли розслідувати домовленості Трампа і путіна, якщо після проміжних виборів наступного тижня отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу.

За даними Bloomberg, один із танкерів, який раніше вказував пункт призначення "Атлантичне узбережжя — за вказівкою", змінив напрямок руху на Багамські острови. Ще три судна продовжують вказувати невизначений пункт призначення — Атлантичне узбережжя або "за вказівкою". Жодне з них наразі не зазначає конкретного порту США.

Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ29.10.26, 01:16 • 13599 переглядiв

Ольга Розгон

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