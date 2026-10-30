Россия продолжит запрет на экспорт дизельного топлива до 2027 года, но сделает исключения

Россия планирует продлить запрет на большую часть экспорта дизельного топлива еще на три месяца — до января 2027 года. Вместе с тем Москва собирается разрешить поставки отдельных объемов топлива на мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, правительство готовит соответствующее распоряжение. Ограничения планируют продлить до января 2027 года, сохранив исключения для отдельных экспортных поставок.

В ноябре Россия рассчитывает экспортировать около 2,15 млн тонн дизельного топлива. Для сравнения, в октябре этот показатель составляет 510 тысяч тонн.

Новак предположил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут несколько скорректировать экспортные планы, однако значительного сокращения не ожидается.

В то же время Украина после примерно двухнедельного перерыва вновь атаковала крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Как отмечает издание, ранее Россия ослабила ограничения на экспорт дизельного топлива после заявления президента США Дональда Трампа о договоренностях с Владимиром Путиным относительно возвращения российского топлива на мировые рынки.

По оценкам аналитиков, объемы экспорта, запланированные на октябрь, слишком малы, чтобы повлиять на высокие цены на дизельное топливо в США.

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В то же время Новак заявил, что до конца года Россия может увеличить ежемесячный экспорт до 3,5 млн тонн при условии достаточного обеспечения внутреннего рынка. Это позволило бы стране вернуть свою долю в мировых морских поставках дизельного топлива примерно до 10%.

Издание подчеркивает, что реализация этих планов зависит от дальнейших действий Украины, поскольку именно украинские удары по НПЗ стали причиной введения экспортного запрета в июле.

По состоянию на конец октября из российских портов на Балтийском море вышли четыре танкера с дизельным топливом.

Несмотря на это, найти американских покупателей для российского дизельного топлива оказалось сложно. Демократические законодатели США пообещали расследовать договоренности Трампа и Путина, если после промежуточных выборов на следующей неделе получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

По данным Bloomberg, один из танкеров, который ранее указывал пункт назначения "Атлантическое побережье — по указанию", изменил направление движения на Багамские острова. Еще три судна продолжают указывать неопределенный пункт назначения — Атлантическое побережье или "по указанию". Ни одно из них в настоящее время не указывает конкретный порт США.

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