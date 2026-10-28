Энергетическое перемирие и договорённости Трампа помогли России увеличить переработку нефти на 25%

российские нефтеперерабатывающие заводы в конце октября увеличили загрузку на 25% по сравнению с началом месяца. Это стало возможным на фоне прекращения украинских ударов по НПЗ после договорённостей между Вашингтоном и москвой и объявленного президентом США Дональдом Трампом "энергетического перемирия". Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

По оценкам трёх источников в нефтяной отрасли, во второй половине октября российские предприятия перерабатывали около 700 тысяч тонн нефти в сутки, или примерно 5 миллионов баррелей. Это на миллион баррелей больше, чем в начале месяца.

В то же время производство дизельного топлива выросло примерно на 50 тысяч тонн в сутки — до 225 тысяч тонн. Из этого объёма российские компании смогут экспортировать около 80 тысяч тонн ежедневно.

российские НПЗ получили передышку после месяцев украинских атак

С середины марта украинские беспилотники регулярно атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Это привело к дефициту топлива на внутреннем рынке, вынудило кремль ограничить экспорт нефтепродуктов и даже начать их импорт по морю.

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Однако в октябре, после заключения дизельного соглашения между россией и США, Трамп объявил об "энергетическом перемирии". Когда атаки продолжились, 16 октября американский президент публично выразил недовольство.

По данным российских властей, среди последних атак были удары по НПЗ в рязани 15 октября и предприятию в сургуте 16 октября. После прекращения ударов российская нефтеперерабатывающая отрасль получила возможность существенно увеличить производство.

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