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Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%

Київ • УНН

 • 12710 перегляди

російські НПЗ наприкінці жовтня наростили переробку до 700 тисяч тонн на добу після припинення українських атак. Виробництво дизпального зросло на 50 тисяч тонн.

Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%

російські нафтопереробні заводи наприкінці жовтня збільшили завантаження на 25% порівняно з початком місяця. Це стало можливим на тлі припинення українських ударів по НПЗ після домовленостей між Вашингтоном і москвою та оголошеного президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я". Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

За оцінками трьох джерел у нафтовій галузі, у другій половині жовтня російські підприємства переробляли близько 700 тисяч тонн нафти на добу, або приблизно 5 мільйонів барелів. Це на мільйон барелів більше, ніж на початку місяця.

Водночас виробництво дизельного пального зросло приблизно на 50 тисяч тонн на добу – до 225 тисяч тонн. Із цього обсягу російські компанії зможуть експортувати близько 80 тисяч тонн щодня.

російські НПЗ отримали перепочинок після місяців українських атак

Із середини березня українські безпілотники регулярно атакували російські нафтопереробні підприємства. Це спричинило дефіцит пального на внутрішньому ринку, змусило кремль обмежити експорт нафтопродуктів і навіть розпочати їх імпорт морем.

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Однак у жовтні, після укладення дизельної угоди між росією та США, Трамп оголосив про "енергетичне перемир'я". Коли атаки продовжилися, 16 жовтня американський президент публічно висловив невдоволення.

За даними російської влади, серед останніх атак були удари по НПЗ у пязані 15 жовтня та підприємству в сургуті 16 жовтня. Після припинення ударів російська нафтопереробна галузь отримала можливість суттєво збільшити виробництво.

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Степан Гафтко

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