Шторм Дейв обрушився на захід Швеції та залишив тисячі людей без світла

Київ • УНН

 • 3870 перегляди

Ураганний вітер швидкістю 34 м/с спричинив масштабні відключення світла та закриття мостів. У Норвегії через негоду припинили пошуки моряка з танкера.

Шторм Дейв у неділю ввечері досяг західного узбережжя Швеції, спричинивши ураганні пориви вітру та перебої з електропостачанням у регіоні, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Пориви вітру сягали до 34 м/с, що відповідає ураганному рівню. Негода повалила дерева на залізничні колії, через що було порушено сполучення з Гетеборгом. У самому місті швидкість вітру також залишалася високою, а великий автомобільний міст через річку Гьота закрили для руху.

До раннього вечора десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. За прогнозами, пік шторму мав припасти саме на вечір неділі.

Інцидент у Норвегії

На тлі шторму в Північному морі біля узбережжя Норвегії чоловік упав за борт нафтового танкера неподалік Ставангера. Пошуки тривали кілька годин, однак увечері поліція їх припинила.

Правоохоронці зазначили, що шанси вижити в холодній воді були мінімальними, а складні погодні умови значно ускладнювали рятувальну операцію. Громадянство чоловіка не розголошується.

Танкер під прапором Багамських островів прямував із нафтопереробного заводу Монгстад до Литви.

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
Багамські Острови
Литва
Швеція
Норвегія