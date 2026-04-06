Шторм Дейв обрушився на захід Швеції та залишив тисячі людей без світла
Київ • УНН
Ураганний вітер швидкістю 34 м/с спричинив масштабні відключення світла та закриття мостів. У Норвегії через негоду припинили пошуки моряка з танкера.
Шторм Дейв у неділю ввечері досяг західного узбережжя Швеції, спричинивши ураганні пориви вітру та перебої з електропостачанням у регіоні, повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Пориви вітру сягали до 34 м/с, що відповідає ураганному рівню. Негода повалила дерева на залізничні колії, через що було порушено сполучення з Гетеборгом. У самому місті швидкість вітру також залишалася високою, а великий автомобільний міст через річку Гьота закрили для руху.
У Південній Каліфорнії спалахнула лісова пожежа, оголошено евакуацію04.04.26, 04:11 • 5693 перегляди
До раннього вечора десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. За прогнозами, пік шторму мав припасти саме на вечір неділі.
Інцидент у Норвегії
На тлі шторму в Північному морі біля узбережжя Норвегії чоловік упав за борт нафтового танкера неподалік Ставангера. Пошуки тривали кілька годин, однак увечері поліція їх припинила.
Правоохоронці зазначили, що шанси вижити в холодній воді були мінімальними, а складні погодні умови значно ускладнювали рятувальну операцію. Громадянство чоловіка не розголошується.
Танкер під прапором Багамських островів прямував із нафтопереробного заводу Монгстад до Литви.
Шторм у Норвегії знеструмив тисячі осель і порушив роботу транспорту05.04.26, 20:20 • 5456 переглядiв