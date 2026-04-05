Шторм у Норвегії знеструмив тисячі осель і порушив роботу транспорту
Київ • УНН
Понад 11 тисяч споживачів знеструмлено через вітер швидкістю понад 42 м/с. Негода спричинила затори на перевалах та перекриття ключової траси E18.
Шторм "Дейв" у південній Норвегії спричинив перебої в транспорті та залишив без світла щонайменше тисячу домівок. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
Деталі
Найсильніші пориви вітру зафіксовано вздовж узбережжя регіонів Ругаланн і Агдер. За словами метеорологів, у південній частині Ругаланна вітер посилився до максимуму в другій половині дня.
Станом на 19:00 понад 11 тисяч споживачів на півдні країни залишилися без електроенергії. У компанії Glitre Nett повідомили, що через сильний вітер аварійні роботи подекуди доводиться призупиняти з міркувань безпеки, тому частина мешканців може залишатися без світла до понеділка.
Негода також ускладнила ситуацію на дорогах і транспорті. Зокрема, повідомлялося про багатогодинні затори під час руху колонами через гірські перевали, пошкодження ліній електропередач та повне перекриття траси E18 у Крістіансанні.
За словами метеоролога Крістіана Гіслефосса, шторм, імовірно, досяг піку близько 17:00. Останні спостереження свідчать, що вітер на окремих метеостанціях почав поступово слабшати, і в найближчі години очікується подальше зниження його сили.
Водночас у деяких районах зафіксовано екстремальні пориви. На острові Ейгерей у Ругаланні швидкість вітру перевищила 42 м/с, що значно вище за ураганний рівень. Також нові квітневі рекорди поривів вітру встановлено на Ейгерей і на маяку Ліндеснес — 42,7 м/с і 40,9 м/с відповідно.
На момент негоди в окремих районах люди перебували просто неба — зокрема біля маяка Квассгейм, де сильний вітер ледь не збивав їх із ніг.
Синоптики попереджають про складні погодні умови та закликають громадян стежити за прогнозами і бути обережними під час пересування.
