Шторм в Норвегии обесточил тысячи домов и нарушил работу транспорта

Шторм "Дейв" в южной Норвегии вызвал перебои в транспорте и оставил без света по меньшей мере тысячу домов. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Самые сильные порывы ветра зафиксированы вдоль побережья регионов Ругаланн и Агдер. По словам метеорологов, в южной части Ругаланна ветер усилился до максимума во второй половине дня.

По состоянию на 19:00 более 11 тысяч потребителей на юге страны остались без электроэнергии. В компании Glitre Nett сообщили, что из-за сильного ветра аварийные работы кое-где приходится приостанавливать из соображений безопасности, поэтому часть жителей может оставаться без света до понедельника.

Непогода также осложнила ситуацию на дорогах и транспорте. В частности, сообщалось о многочасовых пробках при движении колоннами через горные перевалы, повреждении линий электропередач и полном перекрытии трассы E18 в Кристиансанне.

По словам метеоролога Кристиана Гислефосса, шторм, вероятно, достиг пика около 17:00. Последние наблюдения свидетельствуют, что ветер на отдельных метеостанциях начал постепенно ослабевать, и в ближайшие часы ожидается дальнейшее снижение его силы.

В то же время в некоторых районах зафиксированы экстремальные порывы. На острове Эйгерей в Ругаланне скорость ветра превысила 42 м/с, что значительно выше ураганного уровня. Также новые апрельские рекорды порывов ветра установлены на Эйгерей и на маяке Линдеснес — 42,7 м/с и 40,9 м/с соответственно.

На момент непогоды в отдельных районах люди находились под открытым небом — в частности, возле маяка Квассхейм, где сильный ветер едва не сбивал их с ног.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и призывают граждан следить за прогнозами и быть осторожными во время передвижения.

